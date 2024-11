Come spesso accade nei TCG digitali, l'ottenimento di carte specifiche è uno degli elementi più macchinoso, che spesso richiede ai giocatori sessioni intense di farming. In Pokémon TCG Pocket invece, il sistema di crafting rappresenta un metodo prezioso per completare la tua collezione.

Rispetto al collega Pokemon TCG Live, Pokemon TCG Pocket ha rapidamente conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie proprio alla sua estrema accessibilità. In questo articolo vi presenteremo una guida dettagliata al sistema di crafting presente nel gioco, aiutandovi a completare le vostre collezioni o a mettere insieme le vostre strategie migliori! (Per una lista dei migliori mazzi da giocare su Pokémon TCG Pocket, clicca qui).

Come Creare Carte in Pokémon TCG Pocket

Ogni volta che in Pokemon TCG Pocket, aprirai un pacchetto utilizzando la Pack Stamina, otterrai un numero di Pack Points, necessari per la creazione di specifiche carte. Guadagnerete sempre 5 Pack Points per ogni pacchetto aperto, il che significa che sarà necessario aprire 7 pacchetti per craftare la carta di rarità più bassa possibile. Per accedere al sistema di creazione carte vi basterà seguire i seguenti passaggi:

Per spendere i tuoi punti, seleziona le buste che ti interessa aprire dalla schermata principale;



Tocca l’icona dei Pack Points appena sotto i pacchetti nell’angolo in basso a destra;



Selezionando l'icona potrai vedere i tuoi Pack Points totali e iniziare a selezionare le carte che desideri creare.

Carte Pokémon con Dragonite, illustrazione brillante del gioco di carte collezionabili. Pokémon TCG Pocket

Le carte meno rare hanno un costo che si aggira sui 35 Pack Points, mentre quelle più preziose possono arrivare fino a 2500. Anche se raccogliere questo punteggio può richiedere tempo, i vantaggi che il sistema di crafting offre sono innumerevoli: La creazione istantanea di carte può essere uno strumento utile per l'ottenimento di singole copie necessarie alla vostra strategia, al completamento della vostra collezione o addirittura al completamento di quest.