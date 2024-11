Baldur’s Gate 3, nuova patch essenziale per PS5 e Xbox

"Prossimamente verrà distribuito un hotfix per la sola console che mira a prevenire l'instabilità, la riduzione delle prestazioni e gli arresti anomali quando si gioca con più di 100 mod su console.

Mentre raccomandiamo di installare solo le mod con cui si sa che si continuerà a giocare, per massimizzare la stabilità, questo hotfix limiterà la quantità di mod che si possono abilitare sulla console. Nel frattempo, consigliamo di non abilitare più di 100 mod sulla console per evitare di incorrere in problemi.

Condivideremo con voi ulteriori informazioni molto presto!"