Pokémon TCG Pocket: I migliori mazzi novembre 2024

È trascorsa poco più di una settimana dall'uscita negli app store di Pokémon TCG Pocket ed il metagame ha già iniziato a prendere forma. Migliaia di allenatori in tutto il mondo, lanciatisi in questa nuova avventura, hanno già trovato le migliori combinazioni per ottimizzare le strategie dei loro mazzi.

Creare un mazzo da gioco è molto più semplice di quanto non possa sembrare. Il sistema di reward rende il deckbuilding molto accessibile per i nuovi giocatori. In questo articolo analizzeremo le migliori strategie del mese di novembre 2024 per aiutarvi a rendere la vostra esperienza sempre più vittoriosa.

I migliori deck su Pokémon TCG Pocket

Mewtwo EX & Gardevoir

La strategia attualmente più utilizzata su Pokémon TCG Pocket punta ad effettuare un 1-hit KO verso qualunque creatura che il vostro avversario schiererà in campo. Per farlo vi servirà posizionare Mewtwo EX nella zona Pokémon Attivo, mentre nelle retrovie caricherete il vostro Gardevoir con le carte Allenatore. Sarà necessario utilizzare Sabrina per rallentate il vostro avversario, mentre il setup prenderà forma. La lista prevede:

• Ralts x2

• Kirlia x2

• Gardevoir x2

• Mewtwo EX x2

• X Speed x2

• Sabrina x2

• Professors Research x2

• Pokeball x2

• Potion x2

• Giovanni x2

Venusaur EX & Exeggutor EX

Similmente alla strategia appena discussa, questo mazzo ha l'obiettivo di potenziare il vostro Venusaur EX, mentre Exeggcute ed Exeggutor EX agiranno da scudo. Una volta evoluto, Venusaur sarà in grado di utilizzare il suo attacco Giant Bloom per danneggiare i vostri avversari e curarsi! La strategia gioca:

• Exeggcute x2

• Exeggutor EX x2

• Bulbasaur x2

• Ivysaur x2

• Venusaur EX x2

• Potion x2

• Professors Research x2

• Sabrina x2

• Pokeball x2

• Erika x2

Articuno EX & Starmie EX

Staryu avrà il compito di mettere pressione al vostro avversario nelle fasi iniziali del gioco, grazie al suo facile setup. Mentre farete ciò, Articuno si caricherà nelle retrovie, anche grazie all'aiuto della carta Misty. Completare questo mazzo potrebbe essere impresa non molto semplice, dato che richiederà carte provenienti da tutti e tre i booster set offerti, ma il risultato varrà lo sforzo.

• Staryu x2

• Starmie EX x2

• Articuno EX x2

• Misty x2

• X Speed x2

• Sabrina x2

• Professors Research x2

• Pokeball x2

• Potion x2

• Red card x2

Charizard EX & Moltres EX

In questa strategia Moltres EX ricoprirà il ruolo di generatore di risorse grazie alla sua mossa Inferno Dance.ul Una volta accumulate sufficienti energie, sarà il turno di Charizard EX e dei suoi devastanti colpi. Molti direbbero High risk-high value, ed effettivamente hanno ragione. Ma nonostante questo, la combo Charizard Moltres continua a creare scompiglio nelle partite di Pokémon TCG Pocket!

• Moltres EX x2

• Charmander x2

• Charmeleon x2

• Charizard EX x2

• X Speed x2

• Sabrina x2

• Professors Research x2

• Pokeball x2

• Potion x2

• Giovanni x2

Frosmoth & Wigglytuff EX

Un mazzo basato sull'addormentamento del Pokémon avversario utilizzando le mosse Sleepy Song di Wigglytuff EX e Powdered Snow di Frosmoth. Anche se l'output offensivo di questa strategia è considerevolmente ridotto, potrete controllare il campo da gioco con facilità, stallando la partita e guadagnando vantaggio da piccole giocate. Completare il mazzo potrebbe richiedervi molta pazienza, dato che le carte necessarie provengono da tutte e tre le principali espansioni presenti nel gioco.

• Jigglypuff x2

• Wigglytuff EX x2

• Snom x2

• Frosmoth x2

• X Speed x2

• Sabrina x2

• Professors Research x2

• Pokeball x2

• Potion x2

• Misty x2 / Giovanni x2

Pikachu EX & Zapdos EX

La strategia si basa sul caricare Zapdos EX nelle retrovie, mentre Pikachu infliggere danni aggiuntivi per ogni Pokémon in panchina grazie al suo attacco. Una volta che Zapdos sarà carico, date il colpo di grazia! Potete anche sostituire le X Speed con due copie di Erika.

• Pikachu EX x2

• Zapdos EX x2

• Voltorb x2 / altro Pokémon Elettro

• Electrode x2 / altro Pokémon Elettro

• X Speed x2 / Erika x2

• Sabrina x2

• Professors Research x2

• Pokeball x2

• Potion x2

• Giovanni x2

Marowak EX & Dugtrio

La strategia del mazzo si basa sull'utilizzo di Diglett e Dugtrio come scudi per caricare Marowak EX ed utilizzare il suo potente attacco! Una mossa con potenza di 160 al misero costo di due Energie. Dugtrio, al contrario, vi permetterà di negare un attacco in arrivo al costo di 1 Energia, creando una tecnica "spada e scudo" consistente ed efficace.



• Cubone x2

• Marowak EX x2

• Diglett x2

• Dugtrio x2

• X Speed x2

• Sabrina x2

• Professors Research x2

• Pokeball x2

• Potion x2

• Giovanni x2