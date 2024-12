Marvel Snap: Doom 2099!

Come già annunciato nell’ articolo sul pass del mese di Dicembre : martedì 17 Dicembre alle ore 21, orario fisso, uscirà la nuova carta di questo pass su Marvel Snap ! Direttamente dal passato per noi del futuro.... o era dal futuro per noi del passato?! Non lo so comunque sta arrivando il Dottor Destino direttamente dall'anno 2099 ! Un balzo temporale in cui sia lui che la sua tecnologia sono diventati avanzatissimi e quasi imbattibili!

Effetto Vanilla e quindi non contestabile di creare un Doombot 2099 in un campo casuale se si gioca 1 sola carta per turno, questo favorisce molti mazzi tempo e potrebbero tornare anche in auge mazzi con Sandman o addirittura azzardo dei mazzi con Hela o anche dei mazzi Tribunale vivente che secondo me non sarebbero affatto male, ipotizzo Magik di turno 3, poi Doom 2099, Iron Man, Onslaught e Tribunale Vivente a turno 7! Secondo me andrebbe bene per il fatto che i Doombot per ogni tuno danno +1 di energia sia a loro sia al loro creatore che a loro stessi e l'effetto continuo si accumula per il numero di bot in campo!