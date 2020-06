Nelle scorse ore, durante la presentazione video “Pokémon Presents“, Tsunekazu Ishihara, Presidente e AD di The Pokémon Company, ha annunciato Pokémon UNITE, nuovo gioco in arrivo per Nintendo Switch e dispositivi mobili, Android e iOS, sviluppato in collaborazione con Tencent Games. Durante la presentazione la casa di Kyoto ha mostrato in anteprima l’arena, alcune sequenze di gioco, ed alcuni degli iconici mostriciattoli made in Nintendo, senza però rivelare la data di uscita del titolo.

Pokémon UNITE è il primo gioco strategico di lotta a squadre del colosso nipponico, in cui i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 contro 5, in perfetto stile League of Legends. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokémon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokémon e sconfiggere i Pokémon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokémon UNITE non solo sarà free-to-start, presentando al suo interno delle microtransazioni, molto probabilmente per semplificare la “cattura” di tutti i mostriciattoli che hanno reso celebre l’iconico brand della casa di Kyoto, ma supporterà pienamente il cross-play tra Nintendo Switch e dispositivi Android e iOS.

Il primissimo MOBA made in Nintendo introdurrà un nuovo tipo di lotta Pokémon che richiede l’elaborazione di strategie e tanto lavoro di squadra. Semplice e allo stesso tempo ricco di complessità tutte da scoprire. Se vi siete persi la video conferenza tenuta nelle scorse ore da Tsunekazu Ishihara, potete recuperare il video completo al seguente link, durante la quale è stata comunicata la disponibilità, su dispositivi mobile, di Pokémon Café Mix.

Galleria Pokémon UNITE

