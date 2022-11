Pretty princess 3: è ufficiale, il film si farà

Indice dei contenuti Pretty Princess 3: quali membri del cast originale torneranno?

Pretty Princess, la saga del popolare franchise che vede come protagoniste Julie Andrews e Anne Hathaway, sta per tornare con un attesissimo terzo capitolo. Dopo diversi rumor che vociferavano il suo ritorno e alcuni indizi lasciati dalle due star, Disney ha deciso di ufficializzare e annunciare che Pretty Princess 3 si farà.

Ad ulteriore conferma di ciò viene in soccorso il magazine Deadline, che ha comunicato i nomi dei primi collaboratori e sceneggiatori che parteciperanno alla realizzazione di Pretty Princess 3. Il lungometraggio Disney sarà scritto da Aadrita Mukerji, mentre le produttrici saranno le stesse che hanno lavorato ai due film precedenti, Debra Martin Chase e Melissa K. Sack.

Tempo fa, Julie Andrews, che interpreta nei film della saga la regina di Genovia, aveva già in qualche modo preannunciato la possibilità di poter vedere un terzo capitolo del franchise. Lì per lì però le speranze sembravano essere veramente poche e, difatti, la voce si è dissolta nell’aria in poco tempo. La protagonista aveva affermato:

La verità è che non l’ho sentita personalmente, ma ne abbiamo parlato per un bel po’. Penso che lei abbia avuto o stia per avere un secondo figlio, è impegnata e anche io sono stata occupata. Penso che se dovesse accadere sarebbe adorabile.

L’ufficialità del ritorno di Julie Andrews e di Anne Hathaway in Pretty Princess 3 non è ancora arrivata, ma senza dubbio ci aspettiamo che arrivi molto presto.