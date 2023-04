Prime video: tutte le uscite di maggio 2023

Maggio 2023 si prospetta un mese non particolarmente ricco di novità per gli abbonati a Prime Video, almeno per quanto riguarda i contenuti originali in arrivo sulla piattaforma.

L’attesa sembrerebbe rivolta principalmente alla seconda stagione di The Ferragnez, senza dimenticare la serie dei fratelli Russo, Citadel, con protagonisti Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas. Dopo aver debuttato con le prime due puntate il 28 aprile, i nuovi episodi della serie continueranno, infatti, ad essere rilasciata a cadenza settimanale.

A questi si aggiungono altre prime visioni, come Le otto montagne ed Il grande giorno, ed attesi ritorni. Andiamo a scoprire dunque il resto delle novità annunciate da Prime Video per il mese prossimo, tra contenuti originali e non originali.

Prime Video Originals

Uno splendido disastro – 5 maggio

– 5 maggio The Ferragnez , stagione 2 – 18 maggio

, stagione 2 – 18 maggio Comedy Special: Ale & Franz – 18 maggio

– 18 maggio James May: Oh Cook! – 24 maggio

– 24 maggio Il Grifone – 26 maggio

– 26 maggio Prima di andare via – 26 maggio

Contenuti non originali Prime Video

Halloween Kills – 1 maggio

– 1 maggio John Wick – Capitolo 2 – 1 maggio

– 1 maggio L’angelo del male – Brightburn – 1 maggio

– 1 maggio Riverdale , sesta stagione – 1 maggio

, sesta stagione – 1 maggio Adventure Time , seconda stagione – 1 maggio

, seconda stagione – 1 maggio Hotel Transylvania – 2 maggio

– 2 maggio Hotel Transylvania 2 – 2 maggio

– 2 maggio Gold – La grande truffa – 4 maggio

– 4 maggio Le otto montagne – 15 maggio

– 15 maggio L’uomo d’acciaio – 15 maggio

– 15 maggio Loro chi? – 15 maggio

– 15 maggio Il grande giorno – 22 maggio

– 22 maggio Compromessi sposi – 24 maggio

Film in scadenza