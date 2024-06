ProArt P16 annunciato ufficialmente il top per i professionisti

Nella giornata di oggi durante il Computex ASUS Launch Event sono stati mostrati moltissimi prodotti , tra questi anche il ProArt P16. La gamma ProArt è da sempre nota per offrire il massimo dell prestazioni in mobilità mantenendo un'ottima mobilità.

ProArt P16 offre un telaio in alluminio CNC , un peso di 1,8 kg e uno spessore di 14,9 mm , rendendolo estremamente portatile e robusto. Il suo colore è il nuovissimo Nano Black che conferisce al P16 un aspetto premium e professionale. Presenti poi 6 speaker di qualità ottimi per la produzione multimediale.

Essendo un laptop pensato per professionisti, soprattutto in ambito artistico, offre un fantastico display 4K OLED. Supporta ovviamente anche l'HDR e il 100% DCI P3 oltre a supportare il touchscreen. Sicuramente questo dettaglio non sarà di poco conto per gli esperti in ambito di design e fotografico essendo un display cromaticamente precisissimo e con caratteristiche al top.