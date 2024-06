Zenbook S16 annunciato ufficialmente il top del design di ASUS

Si sta svolgendo proprio in questo momento il Computex di Taipei dove ASUS ha mostrato moltissime novità, tra le quali il nuovissimo Zenbook S16. La gamma Zenbook è intesa da ASUS come il giusto compromesso tra PC eleganti e potenti e ovviamente questo S16 non è da meno.

Il nuovo Crealuminum

Uno dei punti su cui ha ASUS ha voluto puntare più forte sul suo Zenbook S16 è il suo nuovo materiale. Il laptop è composto da questo alluminio in ceramica al plasma, risultato di un processo tecnologico avanzato in cui l'alluminio viene immerso in un bagno speciale e sottoposto a un passaggio di elettricità, si creano delle bolle di plasma sulla superficie. Questo materiale viene chiamato Ceraluminum ed è ispirato agli orologi di lusso e all'ingegneria aerospaziale.

Questo processo conferisce al Zenbook S16 una struttura unica rendendolo molto resistente ai graffi, con un feeling al tatto premium e una resistenza alle impronte ottima. Questo nuovo materiale non ha poi impattato sul peso e spessore rimanendo di soli 1,5 kg e spesso appena 1.1 cm.

Prestazioni termiche ottime

Nonostante lo spessore veramente contenuto, Zenbook S16 implementa una camera di vapore ad altissime prestazioni. Il laptop sfrutta il nuovissimo AMD Ryzen con un TDP massimo di 28 W, il 33% in più rispetto a Zenbook S13. Il sistema di raffreddamento è stato studiato inoltre per mantenere basse le temperature sulla tastiera, garantendo comfort anche con applicativi più pesanti.

Altre caratteristiche e funzionalità

Tra le caratteristiche più interessanti di Zenbook S16 c'è sicuramente il suo ottimo display. Parliamo di un pannello 3K, OLED, touch,16:10 a 120 Hz, connubio perfetto per lavoro, intrattenimento e magari anche del leggero gaming. Presenta inoltre 6 altoparlanti Harman Kardon simili alle versioni da gaming di ASUS, così da avere un'esperienza multimediale al top.

Molto utili poi le nuove gesture sul touchpad create da ASUS che permettono di abbassare volume, luminosità e muoversi all'interno di un video. Ovviamente possono essere disabilitate senza problemi in caso non dovessero piacervi. Disponibile inoltre l'app ScreenXpert, applicazione pensata per i prodotti con due display, adattata a funzionare perfettamente con i display esterni.