TUF A16 annunciato ufficialmente, il PC militare da gaming

A proposito di display , parliamo di un 16 pollici 2.5K , 165 Hz con supporto al G-Sync. Se quindi la frequenza di aggiornamento è altissimo anche la frequenza di campionamento del touchpad non è da meno, con ben 240 Hz , touchpad che è stato ingrandito molto rispetto al passato. La tastiera è stata invece spostata più in alto per migliorare il comfort.

Lato CPU TUF A16 è equipaggiato con gli AMD Ryzen di ultimissima generazione , dotati di NPU da 45 TOPs , ideali per l'intelligenza artificiale. Per la GPU si può scegliere fino ad una RTX 4070 con un TGP di 160 W in modalità turbo. La RAM è invece di tipo LPDDR5X da 7500 Mhz . Il sistema di raffreddamento utilizza il 90% della parte posteriore come presa d'aria, assicurando una gestione del calore ottimale.

TUF A16 supporta moltissimi dei più recenti standard come il Wi-Fi 6E e USB Type C 4.0. Presenti, inoltre, una USB Type C 3.2, una USB Type A 3.2, l'entrata per il cavo jack e l'ingresso per il cavo LAN. La ricarica può avvenire tramite USB Type C, ma il laptop utilizza principalmente l'ASUS Slim Power Jack, uno standard che sarà adottato in tutti i futuri PC ASUS, permettendo di mantenere le porte USB Type C sempre libere.