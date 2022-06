Ps Plus: Svelati I Giochi Di Luglio 2022?

Giugno è ormai alle porte e, come ogni mese, ci si può iniziare a chiedere su cosa consisterà il nuovo aggiornamento PS Plus e quando arriverà sulle nostre console.

Dopo aver pubblicato le due nuove versioni che integrano il PS Plus con il Playstation Now, è tempo di ritornare al consueto aggiornamento mensile con la pubblicazione di alcuni giochi gratis per gli utenti abbonati al PS Plus Standard.

Come di consueto, è facile ipotizzare che l’annuncio ufficiale verrà effettuato il 29 giugno 2022, ovvero l’ultimo mercoledì del mese. Inoltre, sappiamo già che martedì 5 luglio 2022, nuovi gratis di luglio sono previsti per il PlayStation Plus Extra e Premium.

Inoltre, grazie ad un leak di Dealabs, che non ha mai sbagliato un colpo per quanto riguarda gli aggiornamenti PS Plus e Xbox Live Games, possiamo già sapere quali molto probabilmente saranno i giochi disponibili da luglio: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Arcadegeddon e The Dark Pictures: Man of Medan.

Arcadegeddon è un gioco sparatutto pubblicato nel 2021 da Illfonic (sviluppatori di Predator Hunting Grounds).

Crash Bandicoot 4: It’s about time è il sequel pubblicato nel 2021 ed ambientato immediatamente dopo agli eventi trattati dalla serie originaria della Naughty Dog.

The Dark Pictures: Man of Medan è un horror interattivo pubblicato nel 2019 da Supermassive Games (sviluppatori di Until Dawn e del recentissimo The Quarry).

Non resta altro che aspettare l’annuncio ufficiale per l’aggiornamento del PS Plus il 29 giugno 2022.