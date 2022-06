Star Wars: un gioco su Boba Fett in arrivo?

Se siete fan di Star Wars, sicuramente avrete visto uno degli attori più carismatici e longevi della saga nonché interprete di Boba Fett, Temuera Morrison.

L’attore fa parte del franchise da più di vent’anni, da quando interpretò il cacciatore di taglie Jango Fett. Inoltre, è protagonista della serie tv Boba Fett disponibile su Disney+ e, nell’arco della sua carriera, ha interpretato milioni di cloni dei troopers che prendevano in prestito la sua voce e la sua presenza fisica.

GamingBible recentemente ha avuto la possibilità di incontrare Morrison durante la Star Wars Celebration che si è lasciato andare con delle indiscrezioni che confermerebbero lo sviluppo di un gioco su Boba Fett.

“Faccio molto doppiaggio per i videogiochi è un duro lavoro, più difficile che recitare. Cerchi di imprimere delle emozioni durante il doppiaggio, anche durante le istruzioni. ‘Vai a sinistra, a destra, hai mancato il punto, ritenta’”.

Quando GamingBible gli ha chiesto riguardo la sua esperienza con il doppiaggio, l’attore si è dimostrato particolarmente entusiasta circa la sua esperienza con Republic Commando; quindi, quando gli è stato chiesto se volesse partecipare ad un sequel o ad un primo gioco stand-alone per Boba Fett, l’attore ha risposto: “Oh sì, sì. Assolutamente. Il videogioco è quello che vorrei, perché con un film o una serie tv finisce tutto, ma con un videogioco puoi essere coinvolto per più tempo. C’è qualcosa in arrivo, ve lo assicuro”.

Una risposta volutamente enigmatica che forse lascia trapelare che un nuovo gioco ispirato alla saga di Star Wars è in fase di sviluppo; chissà se si tratta di un gioco su Boba Fett o del rumoreggiato gioco su The Mandalorian (di cui è stata appena annunciata una stagione 3). Non resta far altro che aspettare nuove news al riguardo.