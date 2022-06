PlayStation Plus: la nuova versione del servizio sbarca in Europa

Nella giornata odierna Sony Interactive Entertainment (SIE) lancia nel mercato europeo la versione rifinita e rinnovata del suo pacchetto. Il nuovo PlayStation Plus propone ai giocatori un’offerta elastica e capace di soddisfare quante più esigenze possibili. L’offerta include giochi di qualità, dando ai giocatori la possibilità di scoprire e vivere sempre nuovi contenuti, consolidando la connessione con la community PlayStation. Riportiamo qui sotto i differenti piani di abbonamento che casa Sony offre.

PlayStation Plus Essential : Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per i membri di PlayStation Plus (es. due titoli gratuiti al mese PlayStation 4 e PlayStation 5), sconti esclusivi, archiviazione nel cloud e accesso al multigiocatore online. Prezzo: €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno.

: Offre gli stessi vantaggi attualmente disponibili per i membri di PlayStation Plus (es. due titoli gratuiti al mese PlayStation 4 e PlayStation 5), sconti esclusivi, archiviazione nel cloud e accesso al multigiocatore online. Prezzo: €8,99 al mese / €24,99 ogni tre mesi / €59,99 all’anno. PlayStation Plus Extra : Offre tutti i vantaggi del piano Essential, includendo anche fino a 400 titoli esclusivi PlayStation 4 e 5, di prime e terze parti. Prezzo: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno.

: Offre tutti i vantaggi del piano Essential, includendo anche fino a 400 titoli esclusivi PlayStation 4 e 5, di prime e terze parti. Prezzo: €13,99 al mese / €39,99 ogni tre mesi / €99,99 all’anno. PlayStation Plus Premium: Offre tutti i vantaggi dei piani Essential ed Extra, includendo altri 340 titoli per i precedenti modelli di PlayStation (inclusa PlayStation Portable). Aggiunte poi nell’offerta versioni di prova dei giochi a tempo limitato, per consentire ai clienti di provare alcuni giochi prima di acquistarli. Prezzo: €16,99 al mese / €49,99 ogni tre mesi / €119,99 all’anno.

Tra le punte di diamante di quest’offerta troviamo titoli delle case di sviluppo più apprezzate dai videogiocatori di tutto il mondo. Tanto per citarne qualcuna, potremo trovare titoli di Insomniac Games, Naughty Dog e Sucker Punch, ma anche partner di terze parti, come Rockstar Games, Square Enix, WB Games e altri.

Fra i titoli a disposizione inclusi nel PlayStation Plus troverete perle quali Ghost of Tsushima Director’s Cut, Marvel’s Guardian of the Galaxy, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22 e Red Dead Redemption 2.

Sony Interactive Entertainment vuole poi puntualizzare come gli utenti che hanno sottoscritto in passato un abbonamento PlayStation Now, attuale servizio di giochi in abbonamento basato su cloud, passeranno automaticamente in PlayStation Plus con accesso allo streaming su cloud fino alla scadenza dell’abbonamento in corso senza alcun aumento sulle tariffe pagate al momento della sottoscrizione.

Il lancio globale del nuovo PlayStation Plus rappresenta una imponente evoluzione del nostro servizio in abbonamento e siamo lieti che i fan di tutto il mondo possano ora godere di centinaia di fantastici giochi disponibili nel catalogo. Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment

Il lancio in Europa segue quelli già avvenuti in Asia, il 23 maggio, e in Nord e Sud America, il 13 giugno.