Quando uscirà la seconda parte di rick and morty 6?

Ecco quando potrebbe uscire la seconda parte di Rick and Morty 6

Dopo aver recensito la prima parte di Rick and Morty 6 ci siamo chiesti: ora che si fa? Quanto dovremo aspettare per poter terminare la stagione?

Purtroppo Netflix non ci aiuta nel rispondere a questi quesiti, sia perché non ha ancora reso noto quando distribuirà la seconda parte di Rick and Morty 6, e sia perché, come successo con questa prima parte, la data fissata potrebbe subire degli slittamenti incalcolabili, essendo una serie tv di proprietà Adult Swim e non, appunto, Netflix. L’esempio lampante può essere fatto con la prima parte di questa season: uscita negli Stati Uniti il 4 settembre 2022, prevista per la distribuzione italiana dal 5 settembre, ed infine slittata al primo dicembre.

Seguendo ciò che ha fatto Adult Swim per la distribuzione americana, si può immaginare e si può fare un calcolo approssimato di quando potremmo vedere la seconda parte di Rick and Morty 6.

Lo show è stato trasmesso nelle televisioni d’America dal 4 settembre fino al 9 ottobre, con cadenza settimanale. La seconda parte, invece, è prevista dal 20 novembre fino all’11 dicembre. Tramite un semplice calcolo possiamo capire che i giorni di differenza tra la pubblicazione della prima e della seconda parte sono all’incirca di un mese e mezzo.

Trasferendo ed immaginando che questo schema di distribuzione possa valere anche per gli altri Paesi, e quindi anche per Netflix Italia, la data plausibile per una possibile uscita della seconda parte di Rick and Morty 6 si rifà circa a metà gennaio.

Staremo a vedere se Adult Swim e Netflix ci daranno ragione, ma nel frattempo godiamoci ancora un po’ gli episodi e le avventure dei nostri folli e amati personaggi.