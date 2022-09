Rick and Morty: tutte le informazioni per guardare la sesta stagione

Ormai è sulla bocca di tutti e sono poche le persone che non lo apprezzano: il famoso programma televisivo animato, Rick and Morty, sta tornando con la sua tanto attesa sesta stagione. Creata da Justin Roilland e Dan Harmon, lo show di fantascienza pensato per un pubblico più adulto ha esordito nel 2013 e da allora ha raccolto moltissimi fan in tutto il mondo grazie al suo black humor e alla sua originalità. La sesta stagione della serie è stata confermata già da tempo e, come per le stagioni precedenti, anche questa conterrà dieci episodi.

La sesta stagione di Rick and Morty sarà presentata in anteprima con l’uscita dell’episodio 1 domenica 4 settembre 2022. Per i fan che vivono negli Stati Uniti, lo spettacolo uscirà su Adult Swim alle 23:00 ET. Tuttavia, ci sarà bisogno della piattaforma streaming Adult Swim, un servizio offerto da Cartoon Network. Il rilascio degli episodi sarà settimanale, per dieci domeniche. Per i fan degli altri Paesi del mondo, Netflix trasmetterà in streaming gli ultimi episodi di Rick and Morty lo stesso giorno di Adult Swim (solamente negli Stati selezionati).

Inoltre, al momento, non ci sono conferme sull’uscita della nuova stagione su altre piattaforme di streaming come Hulu o HBO Max. Tuttavia, possiamo aspettarci una data di uscita per altre piattaforme dopo che Adult Swim avrà completato la trasmissione dell’intera stagione. Questo però non è un problema che riguarda l’Italia, che potrà quindi godere dei nuovi episodi in contemporanea agli Stati Uniti sulla piattaforma di Netflix.