Resident evil 4 remake: eccolo in versione heidi!

Per celebrare l’imminente arrivo del remake di Resident Evil 4, è stato lanciato sul canale ufficiale di Capcom Asia il primo mini episodio della presunta serie anime del videogioco, con un tono “giusto leggermente” meno cupo.

“L’agente speciale Leon S. Kennedy verrà inviato in missione per salvare la figlia del Presidente degli Stati Uniti, che è stata rapita. Si troverà quindi in un villaggio di campagna in Europa dove affronterà nuovi pericoli, piuttosto diversi dagli zombie barcollanti degli episodi precedenti della serie. Leon dovrà combattere contro nuove, terribili creature infette da una sconosciuta minaccia chiamata Las Plagas, e si scontrerà con dei nemici aggressivi tra cui gli abitanti del villaggio, controllati da forze misteriose e connessi ai Los Illuminados, un oscuro culto che tira le fila della rapimento.” Trama di Resident Evil 4

Il titolo della serie è “Resident Evil 4 Anime PV Resident Evil Masterpiece Theater” e sembra seguire la stessa trama del videogioco ma facendolo in modo scherzoso e giocoso, inserendo arcobaleni che fuoriescono dal cranio di Leon dopo la sua morte e cani infetti che corrono in cielo al suo fianco. Almeno per noi sembra più che palese l’ispirazione ad Heidi e ci ha strappato più di una risata questa stranissima accostazione.

Prima puntata dell’anime di Resident Evil 4

Questo brevissimo primo episodio sembra essere piaciuto moltissimo ai fan che chiedono a gran voce alla casa di sviluppo nipponica di far uscire molti altri brevi episodi.

La risposta così positiva è probabilmente dovuta proprio allo stile della serie che faticheremmo ad accostare ad un videogioco horror come Resident Evil 4, chissà se questo motivo non spinga Capcom a produrre davvero l’anime.

Vi ricordiamo che in attesa dell’uscita del gioco, e perché no anche di nuovi episodi dell’anime, potete ancora scaricare per tutte le piattaforme l’ottima demo di Resident Evil 4 remake in cui sono anche presenti alcuni interessanti segreti da scoprire.