Enotria The Last Song - data di uscita e demo

Enotria The Last Song è un videogioco in sviluppo italiano di cui si è sentito molto parlare negli ultimi tempi, e recentemente si è parlato del suo periodo d’uscita e dell’arrivo, a breve, di una demo. Il videogioco è un action gdr sviluppato da Jyamma Games e prende ispirazione dai soulslike. Enotria sarà ispirato al folklore e ai misteri italiani, i cui stessi sviluppatori definiscono un’esperienza soulslike unica nel suo genere.

Il videogioco infatti inviterà i giocatori ad indossare maschere che cambieranno il loro ruolo, brandendo i poteri di Ardore per svelare i misteri di una terra bloccata in un gioco senza fine. Nei panni della Maschera del Cambiamento i videogiocatori si troveranno ad affrontare nemici formidabili e ad alterare la realtà per liberare attori da un copione eterno e contorto che non hanno deciso di loro spontanea volontà.

Enotria The Last Song – data di uscita e demo

L’uscita di Enotria The Last Song è fissata per il 2024 e uscirà per PC e console di attuale generazione. Inoltre, l’Alpha Unreal Engine 4 Demo sarà mostrata al PAX East 2023. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare il mondo di Enotria e di sperimentare le sue meccaniche di gioco, queste informazioni sono state condivise ufficialmente tramite un comunicato.

Siamo entusiasti di presentare la demo di Enotria The Last Song al PAX East 2023 e offrire ai partecipanti uno sguardo al nostro mondo ispirato al folklore italiano. Non vediamo l’ora che i giocatori sperimentino le nostre meccaniche di gioco uniche e si immergano nel nostro bellissimo mondo. CEO di Jyamma Games – Giacomo Greco

Stoyan Stoyanov, director del gioco, ha affermato invece che con Enotria: The Last Song l’obiettivo del team è di catturare il cuore e l’anima dei soulslike, con un’esplorazione gratificante, la possibilità di sviluppare build diverse, e un design dei nemici vario. Ci sarà anche da definire la meccanica chiamata Ardore, che permetterà al giocatore di cambiare in modo dinamico il mondo e risolvere enigmi.

Non ci resta quindi che attendere pazientemente il PAX East 2023 per saperne di più di questo Enotria The Last Song. Nel frattempo sempre rimanendo in tema soulslike, avete già letto la nostra recensione di Wo Long: Fallen Dinasty?