Manifest: ecco il teaser trailer della nuova stagione

Al termine della terza stagione si pensava che Manifest potesse chiudere i battenti definitivamente, ma così non è. Quasi a sorpresa infatti, Netflix ha annunciato l’arrivo imminente di una quarta stagione, presumibilmente l’ultima.

La serie TV ideata da Jeff Rake che vede come protagonisti Melissa Roxburgh e Josh Dallas, dopo essere stata molto vicina alla cancellazione definitiva, è pronta a tornare sul piccolo schermo e lo fa con un primo teaser trailer ufficiale ed una data d’uscita più vicina di quanto si possa pensare.

La quarta stagione di Manifest sarà suddivisa in due parti da dieci episodi ciascuna e riprenderà due anni dopo il brutale omicidio di Grace. Nel frattempo, Ben è ancora alla ricerca di sua figlia Eden, rapita misteriosamente, ed ha rinunciato al ruolo da co-capitano, lasciando il compito a Michaela. L’entrata in scena di un passeggero con un pacco sospetto per Cal cambia radicalmente le prospettive su ciò che è noto del Volo 828.

La quarta ed ultima stagione di Manifest è pronta a debuttare su Netflix il prossimo 4 novembre, con gli ultimi misteri da risolvere e con i fan già in trepidazione per questo finale, quasi ormai insperato, pronto a ribaltare le carte in tavola dell’intera serie.