Asus ha un marchio dedicato ai suoi dispositivi più performanti, il Republic Of Gamers (RoG). Tuttavia, ha anche un marchio intitolato Tuf Gaming, che offre dispositivi da gaming di fascia media che non hanno nulla da invidiare ai prodotti più costosi. In questa recensione parleremo del Router WIFI6 Tuf-AX5400, che si inserisce proprio in questa categoria di prodotti.

L’Asus TUF-AX5400 è uno dei modelli TUF più costosi, ma il prezzo è inferiore ai 200 euro. La connessione Wi-Fi 6 dual-band raggiunge i 5,4 Gbps di velocità massima, più che sufficiente per giocare in qualsiasi situazione. Inoltre, grazie alla tecnologia AiMesh di Asus, può essere utilizzato anche come router mesh abbinato ad altri router dello stesso marchio, permettendo in futuro di migliorare ulteriormente la rete Wi-Fi di casa o dell’ufficio.

ASUS TUF-AX5400: Design e Hardware

Il compatto ASUS TUF-AX5400 è dotato di sei antenne separate che assicurano una connessione wi-fi veloce e affidabile, con una luce di design sulla parte superiore. Puoi personalizzare la luminosità e scegliere un motivo a tuo piacimento. La parte anteriore è dotata di LED che si accendono e lampeggiano a seconda dell’attività di rete, anche se risultano poco visibili da alcune angolazioni.

Sul retro del router ci sono quattro porte LAN e un connettore WAN, tutte limitate a velocità gigabit. È possibile configurare il “Link Aggregation” sia per le connessioni LAN che WAN, se si desidera ospitare una linea Internet multi-gig da 2 Gbit/sec. Una delle porte LAN Ethernet è anche contrassegnata come ‘porta di gioco’ ed ha la priorità sulle altre porte Ethernet, garantendo la massima velocità e stabilità per il tuo impianto di gioco.

Inoltre, ASUS TUF-AX5400 è dotato di una presa USB 3.2 che supporta una buona gamma di funzioni. Puoi connettere un’unità esterna per attività di NAS, condividere una stampante USB o collegare uno smartphone Android per ottenere una connessione Internet di backup in caso di interruzione del collegamento a banda larga principale. Tutto ciò a un prezzo più che accessibile.

Il Software per videogiocatori

Sei pronto a iniziare? L’app ‘Asus Router’ è disponibile per IOS e Android e rende l’installazione iniziale davvero semplice. Basta una scansione di un codice QR per connettersi alla rete Wi-Fi del router TUF. Stranamente però, questa rete non è inizialmente protetta da una password, quindi dovrai configurare rapidamente la tua rete per tenerla al sicuro.

Grazie all’app Router, hai l’opportunità di creare due reti separate sulle bande di frequenza a 2,4 GHz e 5,0 GHz, oppure combinarle in un’unica rete. La panoramica della rete offre una comoda visione d’insieme del traffico dati e di tutti i dispositivi connessi alla tua rete. Inoltre, c’è l’opzione QoS – ‘Qualità del Servizio’ – che ti consente di dare priorità ad attività come lo streaming video o il gaming per le tue sessioni di gioco.

Il TUF-AX5400 offre anche buoni controlli parentali. Puoi creare programmi per l’utilizzo di Internet per i bambini e scegliere filtri per contenuti per adulti e altro materiale non adatto. Puoi anche selezionare diversi tipi di protezione per ogni dispositivo.

Inoltre, è provvisto anche di una console Web che contiene tutte le funzionalità del router. Queste includono un controllo professionale sulle impostazioni wireless, un firewall semplice, protezione DDOS e fino a sei reti ospiti (tre su ciascuna banda radio).

Il TUF-AX5400 include anche AiProtection, un servizio che protegge dai tentativi di hacking e blocca il contenuto non adatto dai dispositivi. Inoltre, c’è un notevole supporto VPN: puoi abilitare un server locale per una connessione sicura, accedere alla tua rete domestica su Internet e configurare fino a 16 connessioni VPN di terze parti per il traffico in uscita.

Infine, la prima presa Ethernet è designata come porta di gioco e riceve automaticamente la priorità sulle altre connessioni. Le opzioni Game Boost e Open NAT permettono di contrassegnare i dispositivi per il trattamento prioritario e, con l’app Asus Router, puoi dare una spinta anche ai giochi per dispositivi mobili.

Prestazioni

Ho avuto entusiasmo per le prestazioni del router Asus TUF-AX5400, che offre un ottimo rapporto prezzo-prestazioni, gestendo con facilità download Steam e sessioni di gioco. Sarà un’ottima opzione per i videogiocatori, che hanno bisogno di migliorare la loro rete Wi-Fi domestica.

L’AX5400 promette velocità di trasferimento fino a 4.800 Mbit/sec su una connessione Wi-Fi 6, un dato che mi ha incuriosito, motivandomi a condurre la mia solita serie di test. Ho usato un iPhone 14 Pro come dispositivo client.

Da 5 metri di distanza, ASUS TUF-AX5400 ha fornito una media di 596 Mbps, dimostrando di essere un’ottima fonte di dati a corto raggio. Anche a 15 metri ha mantenuto una buona prestazione, fornendo 197 Mbps. In condizioni di difficoltà, con un muro di spessore di 30 cm e a 9 metri di distanza, è stato possibile navigare con 231 Mbps, un buon risultato.

Pur non avvicinandosi alle velocità massime dei router top di gamma, il TUF-AX5400 è un eccellente prodotto di fascia media, la cui prestazione mi ha pienamente soddisfatto. I router di fascia più alta beneficiano di CPU più potenti e di un hardware radio all’avanguardia, ma l’AX5400 è una valida alternativa.

Prezzo

Con un prezzo di 159,00€, il TUF-AX5400 è il router ‘gaming’ più conveniente che abbiamo provato. È un compromesso tra i classici router Asus e la linea ROG progettata appositamente per l’esperienza di gioco. Quindi se stai cercando un router economico per il gaming, questo è un buon investimento.

Conclusione

L’Asus TUF-AX5400 è un router che, nonostante l’apparente non eccellente marca per il gaming (Tuf), offre davvero molte funzionalità che si avvicinano molto alla linea ROG. Con un LED RGB sulla parte superiore e la porta di gioco dedicata sul retro, questo router è perfetto per dare la priorità ai dispositivi di gioco e al traffico.

Per quanto riguarda le prestazioni Wi-Fi 6, sono più che discrete con un’ampia gamma di opzioni di configurazione di rete regolari. Anche se non è il più veloce o il più specializzato sul mercato, ma con un prezzo di 159,00€, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.