Router estendibile vs tradizionale: quale scegliere?

Quale router rappresenta la scelta migliore? Router estendibile o router “tradizionale”? Queste sono le domande che recentemente affliggono chi è in procinto di acquistare un nuovo router, e non è raro incorrere in errori che possono rappresentare un problema, soprattutto in vista del fatto della necessità di ricorrere ad altri acquisti per riuscire effettivamente a coprire con il segnale WiFi ogni stanza della casa.

Molti necessitano di tamponare i “danni” con l’acquisto di range extender o di un ripetitore, che risulta essere ad oggi una soluzione relativamente economica. Ad ogni modo, seppur a livello monetario a volte dia l’illusione di sembrare la scelta più opportuna, potrebbe non esserlo per ciò che concerne l’effettiva qualità prestazionale della rete, in quanto si avranno perdite di velocità della rete dovute ad un segnale non propriamente diretto o all’eccessiva distanza dalla fonte primaria casalinga della connessione internet.

A questo punto alcuni sono costretti a spendere ulteriori soldi per cambiare di nuovo il router, magari acquistandone uno più performante, oppure di munirsi di un range extender supplementare, quindi il costo del tutto tenderà ad aumentare esponenzialmente. E se invece avessimo la soluzione a tutti i vostri problemi consigliandovi l’acquisto di un router estendibile?

La differenza fra router estendibile e router classico

Iniziamo col parlarvi dell’effettiva differenza fra i due modelli preposti, a differenza di un router classico o di un range extender il router estendibile fornisce un’unica rete WiFi senza dover necessariamente passare da una all’altra, semplicemente aggiungendo un’ulteriore unità in casa. Muovendovi all’interno della casa non dovrete passare manualmente da una rete all’altra in base alla potenza del segnale di rete, poiché saranno i router stessi a lavorare fra di loro e a determinare quale dispositivo fornirà in quella posizione il segnale migliore.

La tecnologia che permette tutto ciò e rende estendibili moltissimi router di casa ASUS è chiamata AiMesh, e i dispositivi ASUS dotati di questa tecnologia sono tutti perfettamente compatibili fra loro. Anche l’installazione e la gestione della rete risulta facile ed intuitiva, un vero gioco da ragazzi, basterà utilizzare l’app mobile ASUS Router che offre all’utente strumenti semplici per ottimizzare la rete, quale determinare la distanza ottimale fra i vari dispositivi in modo automatico.

In presenza di normali router potreste aver bisogno di switchare fra le varie reti WiFi quando vi spostare per la casa, e molto di frequente anche se siete vicino al router principale il vostro dispositivo potrebbe essere connesso al range extender presente dall’altra parte della casa, range extender che è molto spesso un dispositivo non propriamente facile da configurare.

La vera forza di un router ASUS estendibile

Un router estendibile ASUS non ha il solo scopo di fornire all’utente la possibilità di estendere la propria rete WiFi, hanno anche delle protezioni di sicurezza incluse senza dover pagare alcun canone per un abbonamento di protezione esterna. ASUS AiProtection sfrutta gli aggiornamenti di Trend Micro per proteggere automaticamente tutti i tuoi dispositivi bloccando ogni contenuto particolarmente dannoso per te e per i tuoi dati, isolando automaticamente dispositivi non attendibili o risultati infetti.

Se siete genitori e volete monitorare e proteggere i vostri figli da contenuti pericolosi o poco consigliati, ASUS vi offre anche questa possibilità come quella di limitare il tempo di utilizzo della rete o personalizzare le impostazioni per ogni singolo dispositivo connesso. Sono lontani i tempi in cui era necessario tagliare il cavo LAN con le forbici per mettere a nanna i vostri bambini.

Router estendibile consigliato: RT-AX3000, RT-AX59U, RT-AX58U, RT-AX57, RT-AX55

Con l’avvento di tantissimi videogiochi per smartphone molti giocatori utilizzeranno i loro dispositivi portatili per non perdere ogni attimo del loro gioco preferito, ASUS grazie al suo router estendibile ha pensato anche a loro, il quale permetterà di utilizzare il router posto centralmente alla rete casalinga per ottenere miglioramenti sulla stabilità e le performance della stessa. È possibile sfruttare anche ulteriori funzionalità di un router estendibile ASUS ROG come il port forwarding (il trasferimento di dati di connessione attraverso una porta dedicata), NAT aperto, e un’esclusiva accelerazione di gioco a triplo livello che ottimizza il traffico di rete contribuendo a ridurre decisamente il ritardo e la latenza di gioco.

Router estendibile consigliato: TUF Gaming AX4200, RT-AX82U, TUF Gaming AX3000

Per tutta quell’utenza a cui invece piace personalizzare sotto ogni aspetto la propria rete WiFi passando ad un router estendibile ASUS si avrà accesso al supporto PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN ed il protocollo di ultima generazione di sicurezza Wireguard. Con un server VPN e un client VPN totalmente integrati, e senza alcun costo aggiuntivo, è possibile godersi ogni tipo di servizio streaming o di gaming ovunque ci si trovi e senza limitazioni.

Router estendibile consigliato: RT-AXE7800, RT-AX88U Pro, RT-AX86U Pro

Router estendibile, tecnologia WiFi a prova di futuro

Per quanto ogni produttore possa sforzarsi, non è in alcun modo prevedibile come l’utilizzo del WiFi e della rete internet possa variare e svilupparsi nel corso del tempo, tuttavia man mano che gli anni passano ci sarà sempre più la necessità di restare aggiornati e cambiare il proprio router. Acquistando un router estendibile ASUS sarà possibile restare al passo con i tempi.

ASUS ha infatti realizzato il primo router WiFi5 estendibile nel 2017 e da allora la maggior parte dei router ASUS hanno mantenuto la loro peculiarità di essere estendibili e compatibili fra di loro utilizzando la tecnologia AiMesh, incluso il primo router WiFi7 al mondo in arrivo. Acquistando questi prodotti potrai sempre potenziare il segnale WiFi aggiungendone uno più recente alla rete, magari composta da modelli non propriamente di ultima uscita, ma perfettamente compatibili fra di loro.

Come abbiamo già accennato in apertura l’acquisto di un router tradizionale potrebbe non essere la scelta migliore e non coprire correttamente tutte le stanze della casa con il segnale WiFi, anche l’acquisto di un range extender potrebbe generare qualche problematica sulla potenza del segnale, con un router estendibile invece non avrete di questi problemi e non dovrete necessariamente cambiare ogni volta i dispositivi in quanto si potrà estendere il segnale con i dispositivi compatibili AiMesh.

Senza dimenticare che i router ASUS regolarmente vengono premiati come i migliori router sul mercato, facili da installare e da configurare per chiunque voglia creare la propria rete domestica. Che abbiate bisogno di router adatto al gioco online o per qualsiasi altro utilizzo, ASUS avrà sempre il router estendibile adatto a te.