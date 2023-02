San valentino: 4 film da guardare in coppia

San Valentino è alle porte: tra negozi ricolmi di fiori, cioccolatini e cuori, c’è chi passerà la serata al ristorante, chi al cinema e chi nei locali. Per quelle coppie che però se ne vogliono stare a casa in tranquillità, ecco alcuni film da potersi gustare insieme mentre si beve un buon vino e si mangiano dolciumi.

1. Eternal Sunshine of the spotless mind

Diamo inizio a questa lista di San Valentino non con la solita commedia romantica, tanto per quelle c’è tempo, ma con un film profondo, filosofico e che dimostra quanto l’amore tra due persone possa essere forte. Questo film, che in Italia è stato ingiustamente tradotto con Se mi lasci ti cancello ha come protagonisti Kate Winslet e Jim Carrey: i due hanno una storia d’amore che non va come speravano e lui scopre che lei si è fatta cancellare i ricordi legati alla loro storia, e lui vuole fare lo stesso… o no?

2. Harry ti presento Sally

Harry ti presento sally

Questo classico delle commedie romantiche ha una delle frasi più iconiche di sempre e che con San Valentino cade a pennello:

Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te, sento ancora il tuo profumo sui miei golf, e sono felice che tu sia l’ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera.

Harry e Sally sono amici da tanti anni, anzi migliori amici, ed il film esplora l’evoluzione del loro rapporto tra scene commoventi ed esilaranti.

3. Una lunga domenica di passioni

Film del 2004 diretto da Jean-Pierre Jeunet, Una lunga domenica di passioni racconta della ricerca disperata di una ragazza francese, Mathilde, interpretata da Audrey Tautou (Il favoloso modo di Amelie) del suo amato Manech interpretato da Gasaparre Ulliel (Annibal). Il film è ambientato nelle trincee francesi durante la prima guerra mondiale. Manec è disperso, tutti lo danno per morto, tranne Mathilde che continua a cercarlo.

4. Come farsi lasciare in 10 giorni

Questa commedia piena di equivoci non fa solo ridere ma fa anche capire come, agli occhi di un uomo, alcuni comportamenti femminili siano odiati nella coppia. Kate Hudson, che abbiamo visto recentemente in Glass Onion, per svolgere un’indagine su un articolo che deve scrivere, comincerà ad adottare- volutamente i comportamenti più assurdi ed insopportabili con il ragazzo che frequenta, con lo scopo di farsi lasciare. Ma lui è un osso duro.