San Valentino: 4 film per chi non sopporta la festa

Nella precedente lista dedicata a San Valentino, che potete leggere qui, abbiamo elencato alcune pellicole per il giorno più romantico dell’anno, ma questo non significa che la redazione di Hynerd si sia dimenticata anche di quella fetta di persone che, per un motivo o per un altro, non sopporta l’amore, gli innamorati e che, parliamoci chiaro, considera San Valentino come disse Sheldon Cooper “un vescovo romano del terzo secolo, che venne flagellato e decapitato“. Ecco quindi una lista di film anti-San Valentino per i nostri lettori single!

1. Titanic (1997)

Ma come? Penserete voi, non doveva essere una lista anti-San Valentino, anti-innamorati, eccetera? Certo, e appunto quale film migliore di Titanic? Sappiamo tutti come va a finire la celebre pellicola di James Cameron: Jack, interpretato da Leonardo Dicaprio, sacrifica la sua vita per lasciare spazio sulla porta a Rose e poi muore (male ndr) a causa del freddo. Lei rimarrà tutta la vita con quel triste ricordo. Non è proprio un finale da “e vissero per sempre felici e contenti”.

2. L’amore bugiardo – Gone girl (2014)

Questa inquietante pellicola di David Fincher – e chi altri avrebbe potuto partorire una tale geniale e sconvolgente idea – narra di una coppia sposata e apparentemente perfetta che viene sconvolta dalla scomparsa di lei (Rosamund Pike). I sospetti ricadono sul marito (Ben Affleck), ma non è quello che sembra. Il film vi porterà a pensarci due volte prima di fidarvi e soprattutto vi farà riflettere: è veramente possibile conoscere totalmente qualcuno, anche dopo anni?

3. Scappa – Get out (2017)

In genere quando un membro della coppia vuole presentare l’altro alla famiglia si è nervosi, ma anche contenti, significa che la storia sta diventando seria e quindi, in un certo senso, ci si può rilassare pensando di aver trovato la persona giusta. Questa pellicola vi farà pensare l’opposto: la gita per conoscere i genitori di lei si trasformerà in un incubo per il povero protagonista e non perché il padre di lei farà delle domande scomode, ma perché il ragazzo rischierà la propria vita.

4. Revolutionary Road (2008)

Ecco che ritornano Kate Winslet e Leo Dicaprio in un film che vi farà odiare il matrimonio. Questi due attori non vogliono essere felici insieme. Lui crede che sua moglie sia felice, lei non lo è per niente e lo dimostrerà al marito in vari modi. Titanic vi sembrerà una felicissima storia d’amore a confronto!

Un saluto dalla redazione di Hynerd e buon San Faustino!