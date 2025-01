Saturday Night, Recensione: uno spettacolo travolgente

"Live from New York, it's Saturday Night!". Uno dei programmi più amati e longevi della televisione americana arriva sul grande schermo. O per meglio dire, a diventare un film è tutto ciò che precede SNL e la sua storica prima volta. Saturday Night racconta i 90 minuti che precedono la prima messa in onda dell'11 ottobre 1975.

Non poteva che realizzarlo un cineasta che è passato in prima persona dal Saturday Night Live: Jason Reitman (Juno, Tra le nuvole). Qui mette in piedi un film coinvolgente in arrivo nei cinema italiani solo dal 21 al 23 ottobre come evento speciale, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2024. Reitman dirige un ricchissimo cast corale, che dà vita ai rivoluzionari creatori e attori dello show.

Una parata di grandi nomi di Hollywood che si alterna in ruoli più o meno estesi, interpretando volti diventati storia della televisione americana. Il protagonista di The Fabelmans Gabriel LaBelle (nei panni dell'ideatore Lorne Michaels), Rachel Sennott (Rosie Shuster), Dylan O’Brien (Dan Aykroyd), Cory Michael Smith (Chevy Chase), Ella Hunt (Gilda Radner), Emily Fairn (Laraine Newman), Matt Wood (John Belushi), Lamorne Morris (Garrett Morris), Kim Matula (Jane Curtin), Nicholas Braun (Andy Kaufman) e Andrew Barth Feldman (Neil Levy). Ma anche Willem Dafoe, J.K. SImmons e molti altri.

Saturday Night

Che lo spettacolo abbia inizio

Sono 90 minuti folli a precedere la nascita del Saturday Night Live, andato in onda per la prima volta con il titolo di NBC's Saturday Night. Il film segue in primo luogo Lorne Michaels, colui da cui tutto è partito e che vede realizzarsi davanti ai propri occhi il sogno di sempre. Quando la linea del traguardo sembra vicina, ecco che quel sogno sembra pian piano sgretolarsi.

Niente va più per il verso giusto: il set prende fuoco, gli attori si scontrano tra loro, la scaletta del programma non sembra poter contenere tutti gli artisti pronti ad esibirsi. La notte che potrebbe cambiare per sempre il destino di Michaels e degli altri giovani visionari rischia di tramutarsi in un colossale flop.

Una corsa contro il tempo che parte alle 22 in punto ed è scandita dal passare dei minuti. Non a caso il film ha una durata effettiva di poco superiore ad un'ora e mezza. Reitman cerca di mascherare notevolmente i tagli, dando la sensazione di essere immersi nel caos del backstage, minuto per minuto.

Saturday Night

Saturday Night: il caos regna sovrano

Reitman cattura perfettamente l'essenza del Saturday Night Live, tramutando in un grande progetto cinematografico la frenesia e genialità degli sketch che vanno in onda nei sabato sera americani. Vediamo direttamente alcuni di questi numeri durante le prove, ma il vero spettacolo è rappresentato da ciò che vi fa dà contorno.

Un film il cui scopo è quello di trasmettere l'incontrollabile follia e anarchia del programma e di quegli istanti frenetici che avrebbero segnato l'inizio di un'era. Saturday Night ha un ritmo scatenato e incessante. Un continuo susseguirsi di prove, problemi tecnici e inconvenienti di ogni genere.

Saturday Night

In alcuni casi, a pagarne le conseguenze, è l'approfondimento di alcuni personaggi che diventano semplici pedine di un quadro più grande. In particolare, la parte centrale é quella più debole di un film comunque incapace di annoiare. Si ride parecchio, anche se alcune battute funzioneranno più sul pubblico americano di quanto possa fare su quello italiano, lontano dalla cultura di SNL.

Purtroppo, infatti, nel nostro paese il programma non ha la stessa fama che ha in patria. Ma se da un lato Saturday Night é una piccola gemma per i fan del programma, in grado di cogliere molte delle citazioni e dei riferimenti; allo stesso tempo lo è anche per chi é nuovo allo show. Il film di Reitman è un eccellente mezzo per far conoscere SNL ad una nuova fetta di pubblico.

Saturday Night vi farà uscire dalla sala col sorriso stampato in faccia, al termine di un finale adrenalinico e dalla messa in scena impeccabile. Non si poteva fare di meglio.