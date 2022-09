Star trek 4: paramount rimuove il film dalla programmazione

I fan della saga cinematografica di Star Trek saranno delusi: Star Trek 4 prodotto da J.J. Abrams programmato per il 22 dicembre 2023 è stato rimosso dal calendario di programmazione della Paramount.

La causa dello slittamento di Star Trek 4 a data da destinarsi è l’uscita di scena del regista Matt Shakman, che inizialmente era stato scelto per dirigere il progetto, ma che poi è stato chiamato dalla Marvel per il film sui Fantastici Quattro.

Bisognerà capire quindi come si muoverà Paramount, sperando in uno slittamento temporaneo, piuttosto che in una cancellazione definitiva. Sicuramente ora si ripartirà quasi da zero, cercando un regista che sposi la causa ed un cast ancora da ufficializzare e delineare. Al momento, sono in fase di contrattazione gli attori Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg.

L’ultimo film della saga, diretto da Justin Lin, è stato distribuito nelle sale cinematografiche nel 2016 e ha incassato meno di quanto ci si aspettasse, solamente 343,5 milioni di dollari. Il franchise però, in attesa di capire che direzione prenderà Star Trek 4, ha trovato la sua ancora di salvezza nei prodotti seriali, di cui ben cinque sono in arrivo: Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Prodigy e Star Trek: Strange New Worlds.