Scary Movie 6: tutti i film parodiati, da Scream a The Substance

Dopo quasi vent'anni di assenza, Scary Movie 6 (qui puoi leggere la nostra recensione) riporta sul grande schermo Cindy, Brenda e i fratelli Wayans. E, come da tradizione, il film prende di mira alcune delle pellicole (e una serie TV) più popolari degli ultimi anni: vediamole insieme!

Scream VI e Scream VII

Il bersaglio principale del film è senza dubbio la saga di Scream. La parodia non si limita alle classiche telefonate di Ghostface, ma critica apertamente la direzione presa dal franchise negli ultimi capitoli.

Infatti, Scary Movie 6 scherza sul tentativo di passare il testimone a una nuova generazione di protagonisti, una scelta che ha diviso molti fan. Il film prende anche in giro l'assenza della protagonista storica, sottolineando come alcune saghe horror sembrino dimenticare ciò che le ha rese famose in primo luogo. Consigliato Cinema in Festa 2026 e biglietti a 3,50 euro: ecco fino a quando e i film da non perdere Leggi ora

Mercoledì

Non poteva mancare una parodia della serie Netflix Mercoledì. Qui il personaggio che vediamo nel film, "Martedì", è una delle figlie di Cindy, ma rappresenta anche un riferimento a Jenna Ortega, protagonista degli ultimi capitoli della saga di Scream.

Halloween Ends

Anche Halloween Ends finisce nel mirino. In questo caso, la gag ricorrente riguarda l'aspetto di Laurie Strode nel film originale, interpretata da Jamie Lee Curtis, che si era rinchiusa in una sorta di bunker pieno di armi per prepararsi al ritorno di Michael Myers. Lo stesso fa Cindy.

The Substance

Uno dei momenti più folli del film è dedicato a The Substance. Le inquietanti trasformazioni corporee del film originale vengono ironizzate e trasformate in uno dei modi in cui Ghostface uccide Gale.

Scary Movie - Sfondo

Longlegs

Tra le parodie più riuscite troviamo quella di Longlegs. Oltre a prendere in giro l'aspetto inquietante del killer, il film inserisce una satira sociale decisamente tagliente.

In una delle scene più divertenti, la polizia ignora completamente il sospettato dall'aspetto palesemente inquietante, con il volto coperto di cerone e un comportamento sospetto, per concentrarsi invece su un uomo nero innocente. Una battuta che ironizza sugli stereotipi e sui pregiudizi ancora presenti nella società americana.

K-Pop Demon Hunters

La presa in giro di K-Pop Demon Hunters consiste in una simpatica scenetta in cui Shorty, strafatto di sostanze, vede il mondo come se fosse in un film d'animazione e si mette a cantare.

Ballerina

Anche l'universo di John Wick viene preso di mira grazie alla parodia di Ballerina. In questo caso, gran parte dell'umorismo nasce dal fatto che i personaggi continuano a chiedersi chi abbia effettivamente visto lo spin-off di John Wick. La risposta è sempre la stessa: nessuno.

Sinners

Infine troviamo Sinners, uno dei film più recenti a essere bersaglio delle battute dei Wayans. In particolare, il film scherza sulla presunta e "totalmente inaspettata" omosessualità di uno dei fratelli.