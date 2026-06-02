Scary Movie 6: trailer, cast e data di uscita dell’horror-comedy in arrivo

Paramount Pictures ha pubblicato l’ultimo trailer ufficiale del sequel horror-comico Scary Movie, noto anche come Scary Movie 6 (o Scary Movie VI). Non si può negare che questo ritorno ci renda entusiasti: si tratta infatti di una saga diventata un vero e proprio cult per i millennial.
Il primissimo Scary Movie uscì nel 2000, dando il via a diversi sequel nel 2001, 2003, 2006 e, più recentemente, nel 2013.
Scary Movie 6: ecco il trailer finale del film
In questo ultimo trailer possiamo vedere più chiaramente la parodia di Scappa - Get Out di Jordan Peele, insieme ovviamente a Ghostface di Scream, già apparso nei capitoli precedenti della saga.
Il cast storico si riunisce: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall. Accanto a loro troviamo anche nuovi volti, tra cui Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Dave Sheridan, Cheri Oteri, Anthony Anderson, Chris Elliott e Damon Wayans Jr.
Godetevi quindi questo nuovo trailer in attesa dell’uscita di Scary Movie 6, prevista per il 4 giugno. Le risate sembrano assicurate e il film promette di essere, come sempre, irriverente e politicamente scorretto.
Fonte: www.firstshowing.net