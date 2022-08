Secret Invasion: svelati i primi dettagli della trama

Tra le novità di casa Marvel annunciate da tempo e confermate al Comic-Con di San Diego c’è l’attesa serie spin-off e crossover dal titolo Secret Invasion, in attesa per la distribuzione su Disney Plus, ma senza ancora una vera e propria data d’uscita ufficiale.

A quanto pare, la serie avrà come protagonisti Nick Fury e Talos (interpretati da Samuel L. Jackson e Ben Mendehlson), oltre che alla razza aliena multiforme di nome Skrull di cui abbiamo già avuto un assaggio in Captain Marvel. In Secret Invasion dovremmo assistere quest’ultimi infiltrarsi all’interno del governo americano e dovrebbero essere presenti diverse storie narrate dai fumetti Marvel negli ultimi anni.

Nello show verrà approfondito il background di Nick Fury, che per il momento è stato solo abbozzato in Captain Marvel. Infatti proprio Samuel L. Jackson in una recente chiacchierata con The Hollywood Reporter, ha raccontato che in Secret Invasion finalmente scopriremo qualche elemento in più della vita privata del suo alter ego supereroistico: