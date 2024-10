Shadows Are Alive, Recensione: un incubo senza un pubblico

Shadows Are Alive è un nuovo survival horror multiplayer sviluppato da Futura Games, la cui uscita è prevista per il 21 ottobre 2024.

Indice Gameplay

Mappa di gioco Mostra di più ▼

Gameplay

Una volta avviata una partita, i giocatori presenti vengono suddivisi in due squadre: i bambini devono portare a termine una serie di obiettivi scelta casualmente, mentre il demone avversario ha il compito di catturare tutti i bambini.

Nessun dato immagine fornito.

Mappa di gioco

Le partite di Shadows Are Alive si sviluppano all'interno di una villa abbandonata, le cui stanze vengono distribuite casualmente in ogni partita, fatta eccezione per la sala principale, il corridoio sotto le scale che portano al piano di sopra, e la cantina con le gabbie, dove vengono portati i bambini in caso di cattura.

Nessun dato immagine fornito.

A causa di un bug presente nella demo del titolo, non è raro che uno dei giocatori apra una porta che conduce fuori dai limiti previsti, causando la caduta in una voragine infinita. Ciò non ha effetti collaterali sul proseguimento della partita, dato che il giocatore in questione viene riportato nella sala principale.

Nessun dato immagine fornito.

Personaggi

Nel mondo di Shadows Are Alive, i bambini esplorano la villa interpretando fino a 4 ruoli distinti, il che si traduce in 4 set di abilità distinti:

Scassinatrice , specializzata nello spostamento rapido nelle stanze della villa

, specializzata nello spostamento rapido nelle stanze della villa Pompiere , per chi preferisce uno stile di gioco più aggressivo

, per chi preferisce uno stile di gioco più aggressivo Inventore , per chi preferisce un approccio più tattico, manipolando l'ambiente a proprio vantaggio

, per chi preferisce un approccio più tattico, manipolando l'ambiente a proprio vantaggio Psicologa, per preservare la sanità mentale dei bambini e per fornire supporto morale

Negli aggiornamenti successivi è prevista l'aggiunta di altri ruoli, mappe e modalità di gioco.

Nessun dato immagine fornito.

Per quanto riguarda l'avversario dei bambini, cioè il demone chiamato "La Svolta", la scelta del set di abilità si limita ad 1 opzione, il cui fulcro ruota intorno al complicare la vita dei bambini, i quali non possono essere visti direttamente dalla Svolta, ma la loro posizione può essere rivelata se non si muovono furtivamente.

Obiettivi

Come detto precedentemente, all'inizio di ogni partita di Shadows Are Alive, ai bambini viene assegnata una serie di obiettivi scelta casualmente, come la fuga dalla villa tramite un portale nascosto nei camini accesi, oppure la distruzione della porta del garage preceduta dall'evocazione di un violinista spettrale. Il completamento degli obiettivi nell'ordine assegnato è cruciale per sconfiggere la Svolta.

Nessun dato immagine fornito.

Secondo gli sviluppatori, il giocatore può aspettarsi delle partite della durata di circa 15 minuti, ma a causa della considerevole quantità di obiettivi da portare a termine, del design confuso delle stanze, e della difficoltà nel trovare gli oggetti richiesti per completare gli obiettivi, la durata media delle partite si estende spesso oltre la soglia dei 45 minuti, e ciò senza considerare alcun intervento della Svolta.

Conclusione

Nel complesso, l'esperienza di gioco è risultata irritante, e il titolo soffre di molteplici difetti e di mancanza di comunicazione e di chiarezza negli step da seguire per completare gli obiettivi richiesti, il che risulta ancor più rilevante in un titolo multiplayer competitivo. A peggiorare la situazione, purtroppo, la mancanza di un sistema di giocatori fittizi controllati dall'IA rende le partite ingiocabili se non ci sono abbastanza giocatori per comporre le squadre.

Nessun dato immagine fornito.

Complessivamente, Shadows Are Alive soffre di numerosi problemi che inficiano l'esperienza complessiva. I bug ricorrenti, una comunicazione poco efficace sugli obiettivi da completare e l'assenza di un sistema di bot per colmare la mancanza di giocatori hanno contribuito a rendere l'esperienza di gioco frustrante e poco coinvolgente.

Voto: 4 Shadows Are Alive Shadows Are Alive propone un'atmosfera horror leggera, adatta per chi si avvicina al genere. Tuttavia, a causa di svariati bug, di istruzioni poco chiare sul completamento degli obiettivi, e della mancanza di giocatori, l'esperienza di gioco risulta incompleta, specialmente se si gioca da soli. Atmosfera horror sopportabile da chi non ama il genere

Possibilità di iniziare le partite a prescindere dal numero di giocatori Numerosi bug

Design confuso

Poca chiarezza negli obiettivi e nelle abilità

Partite ingiocabili se mancano giocatori

Caricamento commenti...