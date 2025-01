Marvel Snap: l’invasione dei simbionti!

Eccoci Marvel Snap, siamo pronti, dopo un mese in cui abbiamo volteggiato tra i grattacieli di New York assieme al Symbionte Spider-Man e a tutta la Spider-Society, ci ritroviamo a dover affrontare l'invasione dei simbionti, ma non preoccupatevi: l'Agente Venom arriva in nostro soccorso. La 29° stagione del nostro gioco preferito inizierà martedì 1° Ottobre e finirà martedì 5 Novembre, con un pool questa volta incredibile di ben 7 carte nuove spalmate in 5 settimane e una delle carte che potrà essere ottenuta solo dalla nuova modalità in arrivo il 18 Ottobre per un tempo limitato.

Eccovi qui nomi e date delle nuovissime uscite su Marvel Snap:

Agente Venom acquistabile attraverso il pass.

acquistabile attraverso il pass. Scream in uscita in primo giorno.

in uscita in primo giorno. Misery in arrivo l'8 Ottobre.

in arrivo l'8 Ottobre. Scorn si unirà il 15 Ottobre.

si unirà il 15 Ottobre. Agony ottenibile nella nuova modalità High Voltage dal 18 Ottobre.

ottenibile nella nuova modalità dal 18 Ottobre. Toxin con noi dal 22 Ottobre.

con noi dal 22 Ottobre. Anti-Venom come ultima carta il 29 Ottobre.

Marvel Snap: Agente Venom

Descrizione:

Agent Venom (costo: 2; potenza: 4) = Alla Scoperta: imposta la potenza di tutte le carte nel tuo mazzo a 4.

Molto bella la carta in sé (anche se l'immagine è praticamente uguale a quella di Crossbane). Comunque parliamoci chiaro questa carta ha del potenziale perché va a consolidare e a potenziare carte molto molto utili e forti come ad esempio Iron Man e Mystica che portando la loro forza a 4 diventano infermabili ma anche carte più piccole come ad empio Wasp possono dire la loro, diventando una 0-4 è la carta gratis più forte del gioco. Bisognerà vedere quali saranno gli archetipi in cui sarà più sfruttata. Magari con un Tribunale Vivente può dire la sua.

Ma chi è Agente Venom?

Eugene Thompson, più noto come Flash Thompson e conosciuto anche come Agente Venom, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Steve Ditko (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Eugene "Flash" Thompson, nipote dell'attrice Lea Thompson, è uno studente particolarmente popolare per le sue doti atletiche.

Fin da giovane ha subito abusi da parte del padre alcolizzato Harrison Thompson, trauma che lo ha portato a sviluppare un carattere arrogante e prepotente. In particolar modo, a scuola bullizza attraverso umiliazioni e violenze gli studenti meno popolari, soprattutto il timido studioso Peter Parker.

Quando in città comincia a operare il supereroe Spider-Man, Flash ne resta profondamente colpito, tanto da fondare un fan club in suo onore e proclamandosi il suo più grande sostenitore, non esitando a criticare J. Jonah Jameson, che cerca ripetutamente di screditare l'eroe con il suo giornale Daily Bugle. Dopo aver prestato servizio in Iraq durante la guerra Flash perde l'uso delle gambe ma accetta la pericolosa offerta di legarsi al simbionte Venom, in grado di rimpiazzare la biomassa perduta. Inizia a lavorare come eroe per l'esercito sotto nome dell'Agente Venom, imbattendosi in molti supercattivi.

Affinché Venom non possa ottenere il controllo completo su di lui, Flash non può rimanere legato al simbionte per più di 48 ore consecutive; in un'occasione, non rispettando tale regola, Flash viene indotto alla follia da Venom e massacra brutalmente un gruppo di agenti nemici, mentre in un'altra colpisce Jack O'Lantern. Durante una missione nella Terra Selvaggia, Flash viene perseguitato da Kraven il Cacciatore, che lo scambia per Spider-Man.

Poteri e abilità

Grazie al simbionte alieno Flash possiede gli stessi poteri di Spider-Man, ma di gran lunga superiori: possiede infatti una forza sovrumana che gli permette di sollevare fino a 40 tonnellate senza sforzo e può aumentare la sua forza a un margine illimitato, riuscendo ad affrontare qualunque avversario.

Esattamente come Peter può arrampicarsi sui muri e lanciare ragnatele organiche dal costume. Il simbionte gli dona anche un eccellente fattore rigenerante riuscendo a guarire in pochissimo tempo ferite anche mortali. Come gli altri Venom anche Flash può creare tentacoli dal simbionte e sembra inoltre che possieda una specie di "senso di ragno", simile a quello di Spiderman, che lo avverte dei pericoli.

Il simbionte lo rende immune a qualsiasi veleno, malattia, droga e composto chimico esistente mentre grazie al suo passato da militare è molto abile nel corpo a corpo, nelle arti marziali e nell'uso di armi bianche, da fuoco, da lancio, esplosivi e nella strategia: infatti in un'occasione riesce a cavarsela anche dopo essere stato colpito da ultra-suoni e dal fuoco.

Grazie ai suoi riflessi eccezionali è in grado di schivare proiettili anche da distanza ravvicinata e di afferrare frecce e coltelli lanciati verso di lui anche fuori dal suo campo visivo. Flash, sempre grazie all'addestramento ricevuto sotto le armi, riesce a lanciare un oggetto qualsiasi riuscendo a colpire in pieno il bersaglio anche senza guardare.

Grazie al costume può assumere l'aspetto di chiunque e diventare liquido, ma come tutti i simbionti risulta vulnerabile ai suoni e alle alte temperature. Quando Flash perde il controllo del simbionte diventa enorme, identico al Venom originale e la sua forza aumenta ulteriormente, diventando aggressivo e rendendolo pericoloso e temibile per qualunque avversario.

Marvel Snap: Scream

Descrizione:

Scream (costo: 2; potenza: 2) = Quando una carta nemica si muove, ruba 2 Potere da essa. (una volta per turno)

Si continua a dare potere ai mazzi move anche se questa volta si ha una carta con effetto vanilla che ha bisogno di altre carte specifiche per funzionare bene contro un mazzo che non usa carte che si spostano. Ad esempio la combo di Spider-Man e Symbionte o sperare che usando Cloak l'avversario sposti nello stesso campo di Scream.

La trovo molto situazionale come carta...vediamo se gli utenti di Marvel Snap potranno suggerirci dei mazzi validi da usare.

Ma chi è Scream?

Scream è un supercattivo che appare nei fumetti americani pubblicati dalla Marvel Comics . Il simbionte Scream è apparso nei fumetti di Spider-Man , come uno dei cinque simbionti creati simultaneamente e ha avuto quattro tipi diversi.

Di cui purtroppo non sappiamo quale sia dei 4 che apparirà su Marvel Snap...probabilmente sarà la prima ovvero Donna Diego.

Scream è apparso per la prima volta in Venom: Lethal Protector #4 (maggio 1993), ed è stato creato da David Michelinie e Ron Lim . [

