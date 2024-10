Enotria The Last Song, Recensione: Un’esperienza italiana che lascia il segno (o no?)

Enotria: The Last Song è l'ambiziosissimo primo titolo creato dagli italiani di Jyamma Games. Prima di fare qualsiasi considerazione il più oggettiva possibile ci tenevo a sottolineare quanto io sia felice e fiero che un titolo tutto italiano sia riuscito a creare una certa risonanza nel panorama videoludico e mi fa assolutamente ben sperare nella crescita di un mercato che nella nostra terra è da sempre poco presente, con alcune ovvie eccezioni.

Enotria è un soulslike ambientato in Italia che prende in prestito molti degli stilemi più classici del genere creato da From Software ma con alcune aggiunte particolari, alcune interessanti e ben realizzate, altre meno.

Trama e Ambientazione

"Enotria: The Last Song è un emozionante gioco in stile Souls ambientato in una terra illuminata dal sole ispirata dal folklore italiano e pieno di pericoli. Il mondo è attanagliato dal Canovaccio - un'eterna e contorta rappresentazione che mantiene il mondo in una stasi innaturale. Tu, il Senza Maschera, sei l'unica persona a essere libera da un ruolo predeterminato e a essere padrone del tuo destino. Sconfiggi i potenti Autori che l'hanno creato e libera il mondo dalla stagnazione, sfruttando il potere dell'Ardore. Diventa la Maschera del Cambiamento"

Senza girarci troppo attorno la trama e le ambientazioni di Enotria sono uno dei punti più alti del titolo. Come nei titoli soulslike più famosi, la trama viene raccontata mentre giochi ma mai in maniera esplicita. Ascoltando discorsi degli NPC, leggendo descrizioni e manoscritti trovati nel mondo o semplicemente osservando la delirante festa ininterrotta nel mondo. Questo modo di raccontare una storia può soggettivamente piacere o no, trovo però il lavoro fatto da Jyamma Games di buonissimo livello riuscendo a immergervi in un mondo interessante e ben caratterizzato

La creazione del mondo rende poi molto onore a questa produzione grazie agli scorci incredibili che potrete osservare. Il punto più alto viene probabilmente raggiunto nella primissima città, il borgo di Quinta, che ci permette di ammirare una riproduzione stupefacente di un borgo ricco di colori sulle coste italiche. La qualità va poi leggermente in calo nel proseguire del titolo, resta comunque di un livello buono.

Gameplay

Enotria si presenta esattamente come ci si aspetterebbe da un titolo soulslike, ovvero presentando molte delle meccaniche che hanno reso celebre il genere. Colpo leggero, colpo pesante, schiavata, parata e parata perfetta. I movimenti e le animazioni del vostro personaggio e dei nemici seguiranno anche essi i più classici stilemi del genere, oltre ad avere un sistema di livelli simile ai vari Dark Souls, Elden Ring e derivati come Lies of P. Per essere chiaro, questo punto non è assolutamente negativo, non essendo una copia carbone dei giochi citati, permetterà però agli amanti del genere di rimanere all'interno di meccaniche che conoscono già bene.

Parlando più nel dettaglio del combattimento, il feedback dei colpi leggeri e pesanti è molto buono. Interessante poi il sistema di dissoluzione, ovvero una barra vicino alla vita del nemico (anche dei boss) che si carica durante il combattimento. Una volta caricata al massimo potrete fare un colpo molto potente in grado di togliere ingenti quantità di vita. Per ricaricare la dissoluzione dovrete colpire il nemico o eseguire una parata perfetta. La parata con tempistiche sbagliate non aumenterà la barra ma vi permetterà comunque di subire qualche danno in meno. La parata perfetta invece non vi farà subire alcun danno, non potrete però eseguire un contrattacco come in molti soulslike, farà solamente aumentare la dissoluzione del nemico.

Ho poi apprezzato il sistema di livelli di Enotria, essendo strutturato come i vari soulslike ma semplificandolo molto, avendo solamente cinque abilità da livellare. Questa scelta penso sia stata presa per dare più spazio a tutte le novità introdotte nella creazione della build, rendendo invece i livelli leggermente più semplici.

Come dicevo, la creazione della build ha un'importanza enorme in Enotria, a mio avviso forse anche troppa. La build si divide principalmente in equipaggiamento, versi, inventario, maschere, sembianze e il cammino degli innovatori. Nell'equipaggiamento potrete avere fino a due armi ed una gemma. La varietà di armi sarà molta già dalle primissime ore di gioco. Le maschere sono una delle mosse migliori prese per il titolo. Sono una sorta di skin del personaggio che offre però abilità uniche. Le ho apprezzate molte perché sono contestualizzate molto bene nella trama, oltre ad essere bellissime.

I versi sono invece delle mosse speciali che necessitano di tempo per essere caricate. Sono molto importanti al fine di combattere delle specifiche debolezze dei nemici. Il cammino degli innovatori è invece una sorta di albero delle abilità in cui però non andrete a cumulare poteri ma dovrete invece scegliere voi sei abilità da mantenere attive tra le numerosissime sbloccabili.

Ho parlato di queste due caratteristiche assieme perché secondo me sono accumunate dallo stesso grande difetto. Sono sicuramente idee interessanti, non vengono però spiegate in modo ottimale al giocatore durante il tutorial, creando quindi molta confusione. I cammini sono poi un numero davvero troppo elevato e necessitano uno studio abbastanza approfondito da parte del giocatore per capire quali utilizzare, trovo che questo approccio possa però allontanare molti giocatori.

Bella invece la possibilità di creare fino a tre build che potrete utilizzare contemporaneamente, permettendovi così di portare vari tipi di armi con versi, maschera, sembianza e cammini differenti da poter alternare velocemente durante una battaglia.

Comparto tecnico

L'impatto visivo di Enotria è molto bello, questo però grazie alla sua art direction incredibile. Tecnicamente il titolo è solo discreto e ha anzi più di qualche problema. Ho potuto mettere mano solo sulla versione PS5, tutte le considerazioni saranno quindi esclusivamente su quella versione. Il gioco presenta due modalità, prestazioni e qualità.

In entrambe le versioni potrete godere di una qualità tutto sommato buona, ma non troppo distante da produzioni della generazione precedente. Personalmente, oltre a qualche breve test, ho giocato principalmente in modalità prestazioni a 60 fps per godere a pieno del titolo. Non mancano però cali di frame rate abbastanza pesanti e frequenti. Inoltre, non sarà raro vedere texture in lontananza caricate male o comunque di bassa qualità, che si sistemano una volta avvicinati.

Questo problema si verifica soprattutto con luci, fuochi o comunque oggetti che dovrebbero fare dei micromovimenti, creando però delle scene poco gradevoli. Si può ovviare giocando in modalità qualità, ma come detto in precedenza per un titolo del genere prediligo sempre 60 fps a texture e risoluzioni più alte.

Ultimo cenno che voglio fare al comparto tecnico ma non inerente alla grafica è il doppiaggio. Essendo un titolo italiano speravo, e mi aspettavo, il doppiaggio nella nostra lingua. Non solo però il doppiaggio è presente ma è anche una delle caratteristiche migliori di Enotria. Il doppiaggio italiano è spesso super esagerato, oserei dire teatrale, che però nel contesto di Enotria calza davvero a pennello.

Voto: 7.5 Enotria The Last Song Enotria The Last Song è un buonissimo titolo che sicuramente consiglio a tutti gli appassionati del genere soulslike. Il suo stile così colorato da una ventata d'aria fresca rispetto ai giochi cupi e tenebrosi del genere. Forse il più grande difetto del titolo è stata la troppa voglia di osare degli sviluppatori volendo aggiungere tantissima scelta al giocatore, oltre a far durare Enotria decine di ore, di cui però solo le prime sono davvero interessanti. Probabilmente il pubblico avrebbe apprezzato un titolo più piccolo, semplice e pulito tecnicamente. Ciò non toglie che seguirò il team di sviluppo con tanta curiosità perchè hanno sfornato un primo videogioco davvero interessante e con gli anni possono solo che migliorare. Trama interessante

Art direction di alto livello

Doppiaggio italiano perfetto Troppa dispersione nella creazione della build

Tecnicamente ballerino

