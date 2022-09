Shang-chi 2: ecco la probabile data di uscita

Seppur non sia ancora ufficiale, Shang-Chi avrà un sequel. Molti fan si aspettavano l’annuncio dei Marvel Studios in occasione del D23 o del panel di San Diego, ma così non è stato e la data di uscita del film rimane ancora un mistero. In queste ultime ore però, un nuovo rumor si aggira nei meandri del web e di Reddit, con alcune indiscrezioni che avrebbero tirato fuori la probabile e fatidica data ufficiale di distribuzione.

Secondo questi rumors, Shang-Chi 2 dovrebbe essere inserito nella Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, nonché quella che dovrebbe coinvolgere film attesissimi come I Fantastici 4, Avengers: Secret Wars e molti altri. Su Reddit, piattaforma dove ormai i rumors riguardanti i Marvel Studios sono costanti, sarebbe nata e circolata la voce secondo cui l’atteso sequel sarebbe programmato per la distribuzione nelle sale cinematografiche il 25 febbraio 2025.

Shang-Chi è diretto da Daniel Cretton e, proprio quest’ultimo, dovrebbe tornare alla regia e alla sceneggiatura del sequel. Nel caso vi foste persi il primo film, ecco il sunto della sinossi: