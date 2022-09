Star wars: rogue squadron rimosso dal calendario disney

Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi i più importanti annunci fatti da Disney in occasione del D23 Expo di Los Angeles, ma le sorprese (nel bene e nel male) non sono ancora terminate. Infatti, risulta che Disney abbia rimosso dal proprio calendario di distribuzione il film spin-off Star Wars: Rogue Squadron.

Il film, spin-off dell’omonima saga e diretto dalla regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, è scomparso dalla programmazione prevista dalla casa di distribuzione, ma non è la prima volta che accade. Star Wars: Rogue Squadron doveva infatti essere già presente nel calendario del 2021, ma anche quell’anno accadde la stessa cosa. Questo non comporta obbligatoriamente una cancellazione definitiva del film, ma chiaramente i dubbi sulla sua effettiva produzione iniziano ad essere molti, visto e considerato che non sono neanche iniziate le riprese.

Il caso però non rimane isolato e, ad esempio, vi ricordiamo che la Disney nel 2020 annunciò la trilogia di Star Wars di Rian Johnson. Trilogia che ancora non ha iniziato la sua produzione.

In compenso, Disney ha fissato le date di altri attesi film: il remake di Biancaneve con Rachel Zegler (22 marzo 2024), Inside Out 2 (14 giugno 2024) e lo spin-off de Il re leone, Mufasa (5 luglio 2024).