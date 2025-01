Shelley Duvall: le 3 migliori interpretazioni per ricordarla

Uno dei ruoli più acclamati dalla critica di Shelley Duvall è quello di Millie Lammoreaux in 3 donne di Robert Altman. In questo film enigmatico e psicologicamente complesso, Duvall interpreta una giovane donna ossessionata dall'apparenza e dalle convenzioni sociali, che lavora in una clinica termale e condivide un appartamento con la sua collega Pinky (Sissy Spacek). La performance di Duvall, descritta come straordinariamente sfumata e profondamente umana, le è valsa il premio come miglior attrice al Festival di Cannes del 1977, consolidando il suo status di attrice di talento e versatile.