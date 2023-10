Shining è il miglior film horror di sempre?

In vista dell’arrivo di Halloween, andiamo a parlare di uno dei migliori film horror di tutti i tempi: Shining.

Shining è, infatti, uno di quei film horror che non invecchiano. Il film del 1980 diretto da Stanley Kubrick con protagonista Jack Nicholson e Shelley Duvall, è ancora ritenuto uno dei migliori film di sempre.

La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, racconta di una famiglia, la famiglia Torrence, che si trasferisce in un albergo del Colorado, l’Overlook Hotel, a causa del nuovo lavoro del padre. Jack infatti dovrà essere il custode dell’hotel per tutto il periodo invernale.

Con il tempo cominceranno ad accadere dei fatti strani e terribili che cominceranno a turbare la quiete della famiglia.

L’ambiguità di Kubrick

La pellicola cambia le carte in tavola rispetto al romanzo: Kubrick lascia lo spettatore nel dubbio se tutto quello che accade nel film dipenda dalla malvagità dell’hotel stesso – cosa confermata nel romanzo – o sia dovuto alla solitudine di quel luogo che spinge, piano piano, Jack alla follia.

Lo spettatore resta estasiato e confuso al tempo stesso, non solo dagli eventi mostrati dalla pellicola, ma anche dalla maestosa messa in scena: l’Overlook Hotel con i suoi interni particolari ed i corridoi stretti, fanno sentire lo spettatore in uno stato claustrofobico e al tempo stesso esaltato, visti gli accesi colori che sono stati usati per gli interni.

L´iconico pavimento dellÓverlook

Un Jack Nicholson all’apice…

Il film non è considerato un capolavoro della storia del cinema solo grazie al suo talentuoso regista, ma anche alla performance di Jack Nicholson, che interpreta l’omonimo personaggio. L’attore, grazie ai suoi sorrisi inquietanti e al suo sguardo “da pazzo furioso”, riesce ad essere terrificante anche da morto, congelato nel labirinto, alla fine.

Lo stesso non si poté dire per la co-protagonista, l’attrice Shelley Duvall, che invece ottenne una nomination per i Razzie Awards.

Shining resta una pellicola quasi perfetta, che non fa sentire lo scorrere del tempo su di essa. Il male che Kubrick – e Stephen King stesso – tratta in questa pellicola è un male primordiale e sempre presente. Per questo riteniamo che Shining sia, ancora oggi, uno dei migliori film non solo horror, ma di sempre.