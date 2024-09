Slayaway Camp 2, Recensione: rinnovare i sokoban

Slayaway Camp 2 è un nuovo sokoban a tema horror umoristico sviluppato da Blue Wizard Digital. La data di uscita ufficiale non è ancora stata rivelata, ma abbiamo avuto l'onore di provare il titolo in anteprima!

Il gioco si sviluppa in una serie di capitoli che comprendono molteplici livelli, in cui l'obiettivo consiste nell'eliminazione di ogni campeggiatore presente nel livello, senza lasciare superstiti.

Le meccaniche di gioco di Slayaway Camp 2 sono molto semplici da comprendere, dato che non variano di molto rispetto ai classici sokoban: al giocatore è concessa un'azione alla volta, e in caso di errore, si possono annullare. Tra le azioni disponibili vi sono:

Questa semplicità può tuttavia ingannare il giocatore riguardo la difficoltà dei livelli: sebbene i primi siano basilari, la difficoltà cresce rapidamente, creando dei rompicapi che richiedono ingegno e molteplici tentativi per essere risolti, ma che al tempo stesso, purtroppo, risultano troppo simili e ripetitivi se giocati in successione, incentivando fortemente il gioco occasionale.

La scelta della classe non è fornita al giocatore, dato che ogni capitolo contiene dei livelli pensati per una sola tra le classi disponibili, ma è comunque possibile scegliere il personaggio da usare appartenente alla classe assegnata, la cui funzione è puramente estetica.

Complessivamente, la risoluzione dei livelli di Slayaway Camp 2 è risultata intrigante, richiedendo spesso di rivedere l'approccio per arrivare alla risoluzione del rompicapo. Malgrado ciò, lo stile di gioco semplice, ma ripetitivo, l'impostazione dei menu, e i controlli forniti gioverebbero di un adattamento per i dispositivi mobili rispetto all'attuale versione per pc.