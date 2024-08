Future Games Show @ Gamescom 2024: tutte le novità!

Si è concluso da poco il Future Games Show, in cui sono state annunciate decine di novità in arrivo nel panorama videoludico. Per chi si fosse perso l'evento, qui saranno elencate tutte le novità presentate!

Mars Attracts

Tratto dal film "Mars Attacks!" di Tim Burton, Mars Attracts è un nuovo simulatore di creazione di un parco divertimenti, la cui uscita è prevista per il 2025.

SPINE

Dai creatori di Shadow Fight 2 e Vector, SPINE è un nuovo titolo ispirato ai film del genere gun fu ambientato in un mondo cyberpunk. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

The Explorator

The Explorator è un nuovo FPS indie in stile fumettistico con nemici di ogni genere. La demo è disponibile su Steam, mentre la data di uscita non è ancora nota.

Sid Meyer's Civilization VII

Dopo il successo del pluripremiato Sid Meyer's Civilization VI, è stato rivelato il settimo capitolo della serie. L'uscita su Steam è prevista per l'11 febbraio 2025.

Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong è un soulslike ispirato alla mitologia cinese rilasciato su Steam il 20 agosto 2024, che ha riscosso un notevole successo nel giro di pochi giorni.

Croak

Croak è un nuovo platform 2D dallo stile caricaturale che mira a portare una ventata d'aria fresca al genere combinando meccaniche semplici con movimenti innovativi. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

Monaco 2

Monaco 2 è il sequel dello strategico co-op Monaco: What's Yours Is Mine, in cui l'obiettivo è di portare a termine la rapina perfetta. La data di uscita non è ancora nota.

Ravenswatch

Dai creatori di Curse of the Dead Gods esce Ravenswatch, un roguelike co-op dalla prospettiva isometrica. Il gioco è stato rilasciato in accesso anticipato il 6 aprile 2023, mentre il 26 settembre 2024 è prevista l'uscita del gioco completo.

Zerospace

Zerospace è un titolo strategico in tempo reale dalla narrativa cinematografica ambientato nello spazio. La data di uscita non è ancora nota.

Will: Follow the Light

Will: Follow the Light immerge il giocatore in un'avventura narrativa in prima persona con l'obiettivo di ritornare dai propri cari. L'uscita è prevista per il 2025.

Greedfall 2: The Dying World

Greedfall 2 è il sequel di Greedfall, un GDR fantasy in cui le proprie scelte influenzeranno il corso della storia. L'uscita in accesso anticipato è prevista per il 24 settembre 2024.

Akimbot

Akimbot è uno sparatutto platform in terza persona, in cui la galassia è popolata unicamente da robot e androidi. La demo è disponibile ora, mentre l'uscita del titolo completo è prevista per il 29 agosto 2024.

Phantom Line

Phantom Line è un FPS horror nato con l'intento di creare un'unione tra i titoli survival, i simulatori immersivi, e gli shooter tattici. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

Caravan Sandwitch

Caravan Sandwitch porta il giocatore in un'avventura esplorativa incentrata sulla trama. La data d'uscita non è ancora stata rivelata.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

A sorpresa, nel corso della diretta, è stato rivelato un trailer della seconda stagione del Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la cui uscita è prevista per il 29 agosto su Prime Video.

Metaphor: ReFantazio

Dai creatori della serie di Persona nasce Metaphor: ReFantazio, un GDR dallo stile molto simile. L'uscita è prevista per l'11 ottobre 2024

Monster Hunter Wilds

Dopo il successo di Monster Hunter World e Rise, è in arrivo Monster Hunter Wilds, la cui uscita è prevista per il 2025.

Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard è un GDR fantasy con una drammatica campagna in giocatore singolo. L'uscita è prevista per il 31 ottobre 2024.

Fable

Nel corso del Future Games Show si è potuto assistere ad una presentazione più narrativa di Fable, titolo precedentemente annunciato all'Xbox Showcase 2024, la cui uscita è prevista per il 2025.

Rogue Waters

Rogue Waters è un nuovo GDR strategico roguelike ambientato in un mondo dominato dai pirati. L'uscita è prevista per il 30 settembre 2024.

Dwarven Realms

Dwarven Realms è un nuovo hack & slash che si distingue per l'immensa densità di nemici affrontati contemporaneamente. È stato rilasciato in accesso anticipato il 16 dicembre 2022, mentre l'uscita del gioco completo è prevista per il 27 settembre 2024.

Dimensionals

Dimensionals è un nuovo gioco di carte unito ad un GDR a turni roguelike, la cui storia è raccontata come se fosse un fumetto. L'uscita è prevista entro la fine del 2024.

DFUSE

DFUSE è un FPS tattico multigiocatore con l'obiettivo di incentivare il giocatore ad adottare un approccio più tattico rispetto a titoli come Counter Strike oppure Valorant. Il titolo sarà disponibile in alfa il 24 ottobre 2024.

Bloom Town: A Different Story

Dai creatori di Graveyard Keeper nasce Bloom Town: A Different Story, un JRPG narrativo che unisce il combattimento a turni con l'addestramento di mostri, e le interazioni sociali. L'uscita è prevista per il 24 settembre 2024, mentre è da subito disponibile la demo.

All On Board

All On Board porta l'esperienza dei giochi da tavolo in realtà virtuale, fornendo la possibilità di essere giocati senza il bisogno di essere fisicamente presenti. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

Exoborne

Exoborne è uno sparatutto in terza persona che porta il giocatore in un mondo apocalittico in cui gli Stati Uniti si ritrovano ad affrontare un disastro climatico. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

Faaast Penguin

Faaast Penguin è un titolo di corse e sopravvivenza che unisce Fall Guys e Mario Kart, in cui 40 pinguini competono per raggiungere il traguardo prima degli altri. L'uscita è prevista per il mese di settembre 2024, e il titolo sarà disponibile gratuitamente.

Lost Skies

Lost Skies è un survival co-op sandbox ambientato in un arcipelago di isole che fluttuano nel cielo. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

FGS Spotlight Montage

In seguito è stato presentato uno spotlight che include delle sintetiche presentazioni del city builder post apocalittico Endzone 2, dell'avventura horror retrò Tormenture, dello sparatutto in terza persona roguelite Swap/Meat, del simulatore di combattimenti navali Sea Power: Naval Combat in the Missile Age, del survival open world Stormforge, e del gioco di carte tattico Dark Sky.

Maui the Shapeshifter

Maui the Shapeshifter è un metroidvania che si distingue per la possibilità di trasformarsi in vari animali e sfruttare le loro abilità per assistere Maui nell'esplorazione. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

Atomfall

Atomfall è un GDR in prima persona ambientato in una zona della Gran Bretagna devastata da un disastro nucleare. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

Worshippers Of Cthulhu

Worshippers of Cthulhu è un city builder ispirato dalle opere di Lovecraft in cui il giocatore comanda il culto di Cthulhu. L'uscita è prevista per il 21 ottobre, mentre la demo è disponibile ora.

The Spirit of the Samurai

The Spirit of the Samurai è un action in 2D in cui un villaggio è invaso da guerrieri non morti e mostri giapponesi, e l'obiettivo è di debellare la minaccia nei panni un essere umano, di un kodama e di un gatto. L'uscita è prevista nell'autunno del 2024.

Starship Troopers: Extermination

Starship Troopers: Extermination è un FPS co-op in cui i giocatori si ritrovano immersi in una feroce battaglia contro degli insetti enormi. Il gioco è uscito in accesso anticipato il 17 maggio 2023, mentre l'uscita del gioco completo è prevista per l'11 ottobre 2024.

Los Pingheros

Los Pingheros è un gioco competitivo multigiocatore in cui fino a 8 giocatori si scontrano per buttare gli avversari fuori dall'arena. La data di uscita non è ancora stata rivelata.

Indie Elevator Pitch

Durante lo show sono state mostrate una serie di presentazioni da 45 secondi di titoli indie precedentemente selezionati. I titoli in questione sono:

Projected Dreams

Haunted Paws

Necro Story

SwordAI

Bionic bay

Bionic Bay è un platform puzzle in cui uno scienziato tenta di sfuggire da un mondo biomeccanico ricolmo di tecnologia. L'uscita è prevista per il 2025.

Echoes of Mystralia

Dai creatori di Mages of Mystralia nasce Echoes of Mystralia, un GDR roguelite che riporta il giocatore nel mondo di Mages of Mystralia. Non è ancora stata rivelata la data d'uscita.

Nightmare House: Reimagined

Nightmare House: Reimagined è un horror in prima persona basato sulla mod di Half Life 2 intitolata: "Nightmare House 2. Non è ancora stata rivelata la data d'uscita, mentre la versione originale, Nightmare House: The Original Mod, sarà disponibile gratuitamente.

God Save Birmingham

God Save Birmingham è un titolo survival in cui una Birmingham medievale è invasa da un'apocalisse zombie, e il protagonista è l'unico sopravvissuto. La data di uscita non è ancora stata annunciata.

Lost Eidolons: Veil of the Witch

Lost Eidolons: Veil of the Witch è un nuovo GDR tattico roguelite ambientato su un'isola misteriosa in cui l'obiettivo consiste nel recuperare i propri ricordi perduti e reclamare dei possedimenti smarriti. Il titolo sarà disponibile in accesso anticipato entro la fine del 2024, con un demo disponibile ora.

Section 13

Section 13 è uno sparatutto roguelite dalla prospettiva isometrica in cui l'obiettivo è di svelare un emozionante mistero fantascientifico all'interno di una base sotterranea. Il gioco è in accesso anticipato, con una demo disponibile, e l'uscita completa prevista per l'inizio del 2025.

The Stone of Madness

The Stone of Madness è uno stealth tattico in cui la fuga da un monastero spagnolo del XVIII secolo è tutto ciò che conta per i 5 prigionieri rinchiusi. L'uscita è prevista per l'inizio del 2025.

Beyond Galaxyland

Beyond Galaxyland è un GDR in stile retrò futuristico in cui il protagonista, in compagnia di un porcellino d'india armato, dovrà viaggiare tra vari pianeti per salvare la Terra. L'uscita è prevista per il 24 settembre 2024.

The ones to play montage

miniatures, anima flux, tiny glade, office fight, wilmot works it out

Steamworld Heist II

Steamworld Heist II presenta un tattico combattimento a turni in un'ambientazione steampunk in cui una ciurma sgangherata è intenzionata a scoprire la minaccia che incombe sul Mar Grande. Il titolo è stato rilasciato l'8 agosto 2024.

Sunset Hills

Sunset Hills è un'avventura narrativa con svariati puzzle, in cui il protagonista viaggia per vivere un mondo in cui una guerra si è appena conclusa. Il titolo è stato rilasciato il 21 agosto 2024.

PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant

Planetenverteidigungskanonenkommandant, altrimenti noto come PVKK, presenta un mondo vittima di un'invasione interplanetaria, la cui difesa è rappresentata dal protagonista all'interno di un bunker sicuro e accogliente. La data di uscita non è ancora stata annunciata.

Squirrel With a Gun

Squirrel With a Gun è un folle sparatutto in terza persona in cui uno scoiattolo alla ricerca di ghiande dorate si ritrova con una pistola, e da qui si scatena il caos. L'uscita su Steam è prevista per il 29 agosto 2024, mentre le console dovranno aspettare l'autunno.

One-eyed Likho

One-eyed Likho è un horror psicologico ispirato ad una fiaba slava dalla narrazione in russo. Non è ancora nota la data d'uscita.

Retrieval