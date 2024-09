Squad Busters: scopriamo le strategie dei personaggi, capitolo 1

Apriamo la serie di guide dedicate al mobile game di Supercell andando a veder i protagonisti delle sfide.

I personaggi in gioco si dividono per categoria e rarità. E sono fondamentali per creare un team building strategico. Infatti il gioco si concentra sulla formazione e sul potenziamento di una squadra che si completi a vicenda nei punti di forza, combinando personaggi offensivi, difensivi e di supporto provenienti da universi diversi.

Tutti derivano da altri giochi come: Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Boom Beach e Hay Day. Con la novita recente di due personaggi di Transformers.

I tuttofare di Squad Busters

Barbarian - Rarità: Comune

Nessun dato immagine fornito.

Strategia

Strategia offensiva

Il barbaro infligge molti danni, quindi può rivelarsi utile per abbattere nemici con poca salute.

Quando si è a Evoluzioni Classiche o superiori, è una buona idea cercare di abbattere quanti più mostri possibile per aumentare le possibilità di essere promossi a Elite. Loot Goblin Rush è uno dei migliori modificatori per farlo, poiché i Loot Goblin non saranno una minaccia per lui.

È piuttosto efficace nei modificatori Double Trouble e Fusion Start . Ciò gli consente di promuovere istantaneamente a Elite se a livello Super o superiore, e nel caso di quest'ultimo anche a livello Classic.

Nel modificatore Doppelganger, dovrebbe essere scelto subito dopo che il giocatore è riuscito a fonderlo con gli altri Barbari che appariranno, il che lo promuoverà immediatamente a Elite.

Come altri personaggi da mischia , si sposa bene con Barbarian King, la cui velocità di attacco può essere migliorata, soprattutto se è fuso.

Strategia difensiva

Il Barbaro è un All-Rounder, il che suggerisce che ha una buona salute e un buon danno. Si posizionerà sempre nella parte anteriore della squadra, quindi può essere utile per assorbire alcuni attacchi per gli attaccanti dietro.

Mortis - Rarità: Epico

Strategia

Strategia offensiva

È altamente consigliato dare la priorità ai mostri medi anziché a quelli piccoli quando hai un Mortis nella tua squadra. Ciò renderà la tua squadra più intimidatoria con i mostri medi più ingombranti e forti rispetto a un mostro piccolo.

La maggior parte dei mostri che possono essere convertiti da Mortis sono da mischia, e quindi possono essere influenzati dal Barbarian King . Questo li rende un buon abbinamento. Archer Queen può aumentare la velocità di attacco dei mostri a distanza nella squadra, ma ce ne sono meno tra cui scegliere, e il suo aumento non ha alcun effetto su Mortis stesso.

Gli scheletri generati dalla Strega , le Reclute Reali generate dal Re Reale , l'Orso di Nita , i Pulcini di Pollo , gli Spiriti di Fuoco generati da un incantesimo Fornace e i Pipistrelli di un Mortis avversario non contano come mostri per l'abilità Bambino di Mortis. In quanto tali, il giocatore può ucciderli liberamente senza preoccuparsi di aggiungerli a un altro mostro nella squadra.

Mortis non dovrebbe essere usato generalmente con l'intenzione di sconfiggere le squadre nemiche, poiché non ottiene alcun beneficio dallo sconfiggere personaggi nelle squadre nemiche. Un'eccezione può essere applicata alla sua forma Ultra, dove distruggere le squadre nemiche gli permetterebbe di generare più pipistrelli.

Strategia difensiva

Sebbene Mortis non abbia molta salute per incassare colpi, i mostri che converte possono fungere da buoni carri armati usa e getta quando vengono attaccati da una squadra nemica o da un mostro boss, poiché non c'è il rischio di perdere gemme.

Dopo aver fuso i Mortis, in genere è meglio non aggiungerne altri alla squadra, poiché avere più Mortis nella squadra non comporta ulteriori benefici derivanti dalle sue abilità.

Nessun dato immagine fornito.

Shelly - Rarità: Comune

Strategia

Strategia offensiva

Le unità Shelly abbinate a una Archer Queen possono causare enormi quantità di danni. Avere carri armati come El Primo significa che la tua squadra sarà quasi fatale per le altre squadre. Questa strategia può essere utilizzata in qualsiasi mod.

Strategia difensiva

Quando una Shelly nella tua squadra ha pochi punti ferita e ha la sua abilità attiva, fermati per un po' in modo che la squadra nemica venga stordita dal Super Shell e la tua Shelly rigenererà la sua salute, dando alla tua squadra il tempo di scappare.

Nessun dato immagine fornito.

Gli attaccanti di Squad Busters

Archer - Rarità: Comune

Ha una salute bassa e danni moderati e una velocità di attacco rapida. Attacca da lontano scoccando una freccia dal suo arco. La sua abilità Baby le consente di scoccare una Arrow Volley dopo aver scoccato 12 frecce, in cui scaglia una freccia sopra il bersaglio che si diffonde in più frecce in un raggio.

Archer Queen - Rarità: Epico

Strategia

Strategia offensiva

Nella sua forma classica e superiore, le frecce esplosive della regina degli arcieri sono un attacco iniziale letale quando ci si scontra contro altre squadre, poiché non possono fare nulla mentre la tua squadra ottiene un vantaggio su di loro. Contro altre giocatrici della regina degli arcieri, dovresti essere la prima a ingaggiare se ti piace combatterle.

Per sfruttare al meglio la sua abilità Baby, porta più unità a distanza nella squadra. Due Archer Queen o una Fused Archer Queen nella squadra possono aumentare ulteriormente la velocità di attacco delle unità a distanza. Questo è limitato a un massimo di 9 Archer Queen (3 Fused Archer Queen).

La sua abilità Baby può influenzare i personaggi a distanza anche con azioni non correlate ad attacchi diretti. Ad esempio, Mavis sarà in grado di raccogliere le carote più velocemente.

Una volta evoluta a Ultra e oltre, la Regina degli Arcieri può lanciare Incantesimi Arco-X, utili se si desidera controllare una parte specifica della mappa e sconfiggere i mostri, in particolare con la mod Doppelganger.

Strategia difensiva

La Regina degli Arcieri non è molto utile in difesa, dato che ha pochissima salute, ma come unità d'attacco puoi usare al suo fianco dei carri armati, come El Primo o Barbarian King .

L'abilità Archer Queen's Baby può anche influenzare la velocità di attacco delle torrette a distanza come quelle generate da un incantesimo Cannon , dal suo incantesimo X-Bow o da un incantesimo Jessie 's Turret . Cerca di avvicinarti a loro in modo che possano proteggerla.

Gli incantesimi con arco-X possono essere usati per distrarre i mostri, consentendo alla tua squadra di distruggerli e impedendo loro di prendere di mira un'unità con poca salute per eliminarla.

Nessun dato immagine fornito.

Bea - Rarità: Raro

Bea è un personaggio raro che può essere sbloccato nel Desert World . Ha poca salute e danni molto alti. Attacca da lontano lanciando un'ape contro il nemico.

Bo - Rarità: Comune

Strategia

Strategia offensiva

Poiché le sue abilità influenzano principalmente i mostri , è consigliato all'inizio del gioco per dare la caccia a mostri piccoli o medi. È meno efficace più avanti in una partita, ad eccezione dei mostri boss .

Bo è molto efficace nei Battle Mod con mostri esclusivi, come Loot Goblin Rush o Tree Giants , poiché può infliggere loro molti danni, il che gli consente di distruggerli facilmente e di ricavarne molte gemme.

Bo è per lo più inefficace contro le squadre nemiche, quindi non dovrebbe essere utilizzato con l'intenzione di sconfiggerle.

Strategia difensiva

Bo ha pochi punti ferita e nessuna capacità di guarigione, quindi in genere non dovrebbe essere usato per difendersi. È meglio combinarlo con uno scudo di carne, come El Primo, in modo che resti al sicuro dal fuoco nemico.

Colt - Rarità: Comune

Strategia

Strategia offensiva

Colt infligge danni molto elevati e può eliminare mostri di basso livello all'inizio della partita, ed è anche efficace contro squadre più deboli con meno unità difensive. Come altre unità a distanza, la sua velocità di attacco aumenta quando c'è una Regina degli arcieri nella squadra. Quando è coinvolta una Regina degli arcieri Fusion, la sua velocità di attacco aumenterà significativamente.

Strategia difensiva

Colt ha poca salute ma molti danni, quindi è meglio abbinarlo a difensori come El Primo e Barbarian King .

Colt non ha un modo per rigenerare la salute, quindi puoi trovare i Cuori sulle mappe per rigenerare la sua salute, oppure usare unità di tipo Guaritore per curarlo.

Nessun dato immagine fornito.

Questa é solo la prima di una serie di guide per i personaggi di Squad Busters. Rimanete sintonizzati sui canali di Hynerd per guide, aggiornamenti e novitá sul mondo dei videogiochi.

Caricamento commenti...