Somerville: annunciata la data d’uscita ufficiale

Indice dei contenuti Che cos'è Somerville?

Somerville, il gioco del nuovo studio di sviluppo di Dino Patti, co-creatore di Limbo e Inside, uscirà il 15 novembre per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Sarà disponibile al lancio anche su Xbox Game Pass.

Lo studio ha rivelato la data di uscita con un nuovo trailer pubblicato nella giornata di ieri.

Che cos’è Somerville?

Somerville è un gioco d’avventura sci-fi in terza persona, che segue una famiglia di tre persone in una Terra post-apocalittica. Padre, madre, figlio e cane si ritrovano infatti proiettati in un contesto assurdo e sconvolgente, in cui una misteriosa civiltà aliena ha invaso il pianeta. Sottoposti a questa minaccia reale e costante, dovremo fare di tutto per tenere al sicuro la nostra famiglia.

Dapprima rivelato con un teaser trailer nel 2017, fu infine confermato con il trailer d’annuncio all’E3 2021.

È il primo titolo sviluppato dallo studio Jumpship, fondato da Dino Patti dopo l’addio a Playdead nel 2016, di cui era co-fondatore. Le cause dell’abbandono sarebbero dovute a conflitti interni allo studio e legate a motivi personali dell’autore.

In attesa quindi di immergerci in questo nuovo mondo post-apocalittico, vi ricordiamo che potete trovare

su Ps Plus Extra e Premium, Limbo e Inside, entrambi creati da Dino Patti insieme all’ex collega Arnt Jensen.