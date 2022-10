Top 10 skin di fortnite a tema halloween 2022

Una delle caratteristiche che hanno reso Fortnite il fenomeno che conosciamo è l’infinità di skin applicabili al proprio personaggio. Questi elementi estetici vengono rinnovati ogni anno, ed in occasione delle celebrazioni più famose, il gioco propone ai giocatori sempre nuovi stili di combattimento.

Per prepararci al meglio in occasione della notte più spaventosa dell’anno, in questo articolo vi mostreremo le 10 migliori skin di Fortnite a tema Halloween.

Big Mouth

Come il nome suggeriusce, questa skin di Fortnite è dotata di una bocca gigantesca. La furia di questo mostro è evidente, e le fila di denti che spuntano dal suo corpo la rendono di diritto una delle skin più minacciose di questo Halloween 2022.

Peely Bone

Apparentemente potrà sembrare un normale costume da banana, ma vi accorgerete presto che è questione di prospettive! Peely Bone rappresenta l’unione tra un corpo umano anatomicamente accurato ed il noto frutto tropicale! La capacità di intravedere l’interno del personaggio rende questa skin una delle più inquietanti tra quelle indossabili in tutto il gioco.

Baba Yaga

Baba Yaga è una figura appartenente alla cultura russa. Leggende popolari parlano di questo misterioso e feroce personaggio che si aggira per i boschi. Epic Games ha dato omaggio a questa leggenda con una skin di Fortnite ritraente una anziana che vive in un bosco spiritato. Sicuramente non l’incontro che sperereste di fare la notte di Halloween.

Graven

Rielaborazione della classica skin Raven, stavolta arricchita di dettagli macabri e dark. Questa skin di Fortnite è un essere scheletrico, avvolto da bende ed adornato da una mistica armatura egizia. Il casco rappresenta il volto di un volatile, e potrebbe essere un richiamo a Ra, dio di tutti gli dei egizi, nonché signore del cielo, della terra e dell’oltretomba.

Hollowhead

La skin di Fortnite che più richiama la celebrazione di Halloween! Questa creatura rappresenta la rielaborazione in chiave Epic Games della leggenda di Jack ‘O Lantern, idolo e mito della notte degli orrori. Le fiamme fatue che escono dalla testa a forma di zucca illuminano la notte e incutono terrore nell’isola di Fortnite!

The Batman Who Laughs

Icona dei fumetti, ed ora rappresentazione reale su Fortnite nella forma di The Batman Who Laughs. Il sorriso folle di questa skin incuterà timore nei cuori di tutti i giocatori. Rappresenta un incrocio tra il cavaliere di Gotham e la sua arci-nemesi Joker.

Sinister Glare

Vincitrice del Fortnitemare, questa skin di Fortnite viene dalla folle idea di un fan. Il vincitore del concorso avrebbe visto realizzare la sua opera come skin ottenibile in game. Il concept è semplice ma efficace. Un essere misterioso con una mano al posto del volto, che sarebbe in grado di invocare ombre a forma di mano con i suoi poteri.

Undying Sorrow

Questa inquietante skin è stata la seconda vincitrice del contest Fortnitemare. Una donna dalle sembianze angeliche è ritratta con tre occhi rossi, la sua pelle è pallida ed in stato di decomposizione, con le ossa che fanno capolino rendendo questa figura a dir poco terrificante.

Teef

Una creatura gelatinosa, con grandi denti che spuntano da una “bocca” situata sulla testa. Il solo dettaglio riconducibile ad una figura umana rende il Teef a dir poco disturbante. D’altra parte questa skin ha piedi comicamente minuscoli, sproporzionati rispetto al resto del suo corpo. La comicità della figura bilancia quel senso di disagio che trasmette il resto del corpo.

Plague and Scourge

Queste due skin di Fortnite sono scomparse dallo shop in game nel gennaio 2020, poco prima che il virus Covid-19 iniziasse a propagare per il mondo. Sono passati ormai quasi tre anni da allora, e i fan richiedono a gran voce il ritorno dei medici della peste nel gioco in occasione di questo Halloween.