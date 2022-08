Sonic 3: svelata la data d’uscita del film

Il famoso videogioco della SEGA, Sonic, ormai diventato un franchise di enorme successo per Paramount, è pronto a tornare con un altro sequel, nonché con il terzo film della saga. La pellicola è già stata annunciata lo scorso febbraio e, cavalcando l’onda dei primi e due successi, è stata annunciata anche una serie spin-off sulla controparte del porcospino blu, Knuckles.

Attraverso un post sulla pagina Twitter ufficiale di Sonic, è stata annunciata l’attesa data d’uscita ufficiale del terzo capitolo della saga. I fan però dovranno ancora attendere un po’ visto che il rilascio è previsto durante le vacanze di Natale del 2024, precisamente il 20 dicembre.

Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022

La descrizione del post sul social network carica di aspettative i fan: “Correre più veloce, volare più in alto e combattere più forte“. La scena post-credit di Sonic 2 fa intuire che nel terzo capitolo della saga il protagonista dovrà vedersela con uno dei villain più famosi e amati del videogioco, Shadow. Questo però non toglie il dispiacere nel sapere che Jim Carrey, interprete del Dottor Robotnik, con quasi ogni probabilità non sarà nel film, al contrario di tutto il resto del cast che sembra essere confermato.

Il successo di Sonic dopo decenni dalla sua nascita è sinonimo di grande intelligenza dei responsabili e addetti al settore. Brian Robbins, Presidente e CEO di Paramount Pictures & Nickelodeon e responsabile dei contenuti Paramount per bambini e famiglie, prova a spiegare la fama del franchise e i piani futuri: