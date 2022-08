Sono trascorsi ormai quasi due anni dallo sbarco sugli scaffali dei negozi di elettronica e negli store digitali della nuova console di casa Sony, ed ancora la sua vendita non sembra procedere in modo lineare.

La produzione, gravata anche da una pandemia ancora in corso e che ha inginocchiato l’economia mondiale, ancora non riesce a sostenere i ritmi e la vastissima richiesta di PlayStation5 dai giocatori di tutto il mondo. Risale proprio a qualche ora fa la notizia fatta da Sony, riguardo il certo e futuro aumento del prezzo della console. 449,99€ per Playstation5 digital edition e 549,99€ per PlayStation5 standard edition.

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha spiegato che l’aumento di prezzo di PS5 è dovuto agli “elevati tassi di inflazione globale“, che hanno portato, ad oggi, ad un parallelismo di valore tra euro e dollaro. Nonostante questa notizia però, l’aumento di prezzo della console non dovrebbe essere preso come un fulmine a ciel sereno.

Stiamo vivendo negli ultimi mesi una serie di eventi di rilevanza sociale ed economica mai riportati negli ultimi anni di storia. Il proliferare della pandemia si è aggiunto ad un altro infausto evento, cioè la famigerata “crisi dei semiconduttori“, materie prime fondamentali per la produzione di quasi ogni tipo di device elettronico. Sony stessa aveva deciso di affrontare tale crisi aumentando il prezzo di alcuni prodotti come fotocamere, cuffie, home theater e Blu-Ray. Prima o poi, purtroppo, questa fine avrebbe toccato anche l’angolo videoludico.