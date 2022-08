Wo long fallen dynasty: rilasciato il trailer di gioco

Acquista ora in sconto su Amazon!

Wo Long Fallen Dynasty è il nuovo titolo soulslike sviluppato dalla software house Team Ninja, già nota per lo sviluppo dei due titoli Nioh e Nioh 2. Il team ha inoltre annunciato che il titolo verrà mostrato al Tokyo Game Show in data 16 settembre con una demo dalle ore dalle 12:20 (ora italiana). La stessa demo sarà inoltre disponibile per essere provata dal pubblico presente all’evento.

Questa è la sinossi ufficiale pubblicata sulla pagina Steam del titolo:

184 d.C., Cina, crepuscolo della dinastia Han. Il paese è devastato dal caos e dalla distruzione. La dinastia imperiale che ha prosperato per molti anni è prossima al collasso. Wo Long Fallen Dynasty è la drammatica storia, traboccante d’azione, di un soldato senza nome della milizia che combatte per sopravvivere in una versione dark fantasy ambientata alla fine della dinastia Han durante la quale i demoni infestano i Tre Regni. I giocatori devono difendersi dall’attacco di creature mortali e soldati nemici utilizzando l’arte della scherma basata sulle arti marziali cinesi tentando di soverchiare gli avversari risvegliando la forza interiore.

Attualmente non sono ancora iniziati i preorder per il titolo, ma è stato annunciato che Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile a partire da inizio 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.