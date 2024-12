Squid Game 2: data di uscita, trama e cast della serie Netflix

I giochi stanno per ricominciare. A tre anni dall'uscita della prima stagione, che l'ha consacrata tra le serie originali Netflix di maggior successo , Squid Game 2 è ormai in arrivo.

Si riparte ovviamente dallo sconvolgente finale che ha visto il protagonista Seong Gi-hun trionfare nel gioco e ottenere il premio di 45,6 miliardi di won, pur continuando a vivere nella miseria. Dopo aver scoperto che l'anziano giocatore numero uno era il vero responsabile dei giochi, Seong Gi-hun sembra finalmente pronto a riprendere in mano la propria vita e ripartire dagli Stati Uniti, insieme a sua figlia. In aereoporto assiste però al reclutamento di un giocatore per una nuova edizione degli Squid Game. Decide così di tornare sui propri passi e rientrare nel gioco, per smascherare l'organizzazione dall'interno.