L’episodio 9 di Dragon Ball DAIMA si apre in maniera leggera e rilassata, mostrando i protagonisti che chiacchierano e si godono il cibo in una locanda. Tuttavia, come sempre accade nell’universo di Dragon Ball, la calma dura poco. La presenza di una Sfera del Drago nelle mani di Goku lo trasforma in un bersaglio per molti, in particolare per un gruppetto di ladri demoniaci.