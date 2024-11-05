Squid Game 2: data ufficiale e trailer della seconda stagione

Con l’uscita del trailer della seconda stagione, l’attesa per il ritorno di Squid Game è più alta che mai. La prima stagione ci aveva lasciati con un interessante plot twist: Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), il protagonista, era riuscito a vincere il gioco, superando prove mortali e sacrificando molto per arrivare fino alla fine. Eppure, nonostante la vittoria e l'enorme somma di denaro, Gi-hun non trovava pace. I traumi e i sensi di colpa lo tormentavano, e la scoperta che il gioco continuava lo spingeva a tornare sui suoi passi. Gi-hun decideva così di indagare sull’organizzazione dietro Squid Game per svelarne i segreti.

Squid game 2: trama e data di uscita

Il nuovo trailer ci offre uno sguardo sulle prossime sfide di Gi-hun: non solo ritorna all'interno del gioco, ma tenta anche di aiutare i nuovi partecipanti, condividendo con loro ciò che ha imparato per sopravvivere. Tuttavia, la sua esperienza sembra più un ostacolo che un vantaggio: i nuovi concorrenti, infatti, stentano credere alle sue parole e alcuni lo sospettano essere parte dell’organizzazione stessa, cosa vera per numero 1 della prima stagione, che si era rivelato sorprendentemente uno dei creatori del gioco.

La nuova stagione di Squid Game, in arrivo su Netflix il 26 dicembre, riuscirà a replicare l'inaspettato successo della stagione precedente?