Salta al contenuto

Squid Game 2: data ufficiale e trailer della seconda stagione

Netflix ha rilasciato finalmente il trailer di Squid Game 2, con annessa data di uscita.

Di

Un poster promozionale di Squid Game 2.
Un poster promozionale di Squid Game 2.

Con l’uscita del trailer della seconda stagione, l’attesa per il ritorno di Squid Game è più alta che mai. La prima stagione ci aveva lasciati con un interessante plot twist: Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), il protagonista, era riuscito a vincere il gioco, superando prove mortali e sacrificando molto per arrivare fino alla fine. Eppure, nonostante la vittoria e l'enorme somma di denaro, Gi-hun non trovava pace. I traumi e i sensi di colpa lo tormentavano, e la scoperta che il gioco continuava lo spingeva a tornare sui suoi passi. Gi-hun decideva così di indagare sull’organizzazione dietro Squid Game per svelarne i segreti.

Squid game 2: trama e data di uscita

Il nuovo trailer ci offre uno sguardo sulle prossime sfide di Gi-hun: non solo ritorna all'interno del gioco, ma tenta anche di aiutare i nuovi partecipanti, condividendo con loro ciò che ha imparato per sopravvivere. Tuttavia, la sua esperienza sembra più un ostacolo che un vantaggio: i nuovi concorrenti, infatti, stentano credere alle sue parole e alcuni lo sospettano essere parte dell’organizzazione stessa, cosa vera per numero 1 della prima stagione, che si era rivelato sorprendentemente uno dei creatori del gioco.

La nuova stagione di Squid Game, in arrivo su Netflix il 26 dicembre, riuscirà a replicare l'inaspettato successo della stagione precedente?

Argomenti correlati

  1. Agatha All Along, la spiegazione del finale: che fine fanno Agatha e Billy?
  2. Dragon Ball Daima 1×05, Recensione: alcuni dubbi prendono forma?