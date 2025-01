Secondo quanto riportato da TV Guide Japan, Dragon Ball Daima non andrà in onda durante la settimana del 3 gennaio 2025. Di conseguenza, non ci sarà un nuovo episodio questo venerdì. Tuttavia, i fan potranno rivedere Goku e i suoi compagni il 10 gennaio 2025, quando verrà trasmesso l’episodio numero 13. Questa pausa sembra essere legata semplicemente alle celebrazioni per l’inizio dell’anno nuovo, un periodo in cui anche altre serie attualmente in onda si prenderanno una breve interruzione. Curiosamente, il 10 gennaio segnerà anche il debutto su Crunchyroll delle versioni doppiate in inglese di Dragon Ball Daima.