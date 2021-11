Squid Game: 3 film che adorerai se hai apprezzato la serie

Indice dei contenuti 3 film che adorerai se hai apprezzato Squid Game

Il fenomeno del momento ha un nome ed è Squid Game. La serie Netflix sta facendo letteralmente impazzire mezzo mondo e il tormentone non sembra voler scemare. Oltre ad aver tenuto incollati milioni di spettatori per circa 8 ore, questa serie coreana è entrata nel quotidiano attraverso meme a profusione e vere e proprie imitazioni nelle scuole dei giochi visti nel corso delle puntate.

Ma, nonostante le nove puntate raggiungano vette notevoli di originalità, in passato sono usciti film da cui sicuramente Squid game ha tratto ispirazione. Sia nel cinema asiatico che in quello Hollywoodiano, il gioco mortale è estremamente efficace ed è un tema vivo di film o addirittura saghe intere. Vediamo allora quali film amerete sicuramente se avete apprezzato Squid Game.

Hunger Games (Netflix)

Se pensiamo al cinema degli ultimi anni, Hunger Games ha rappresentato dieci anni fa quello che Squid Game rappresenta adesso. I libri, prima, e la saga poi, hanno rivitalizzato il genere dei giochi mortali e Katniss Everdeen è salita sul trono di eroina di noi millennials. I primi due film della saga Hunger Games e Hunger Games: la ragazza di fuoco sono totalmente incentrati sul battle royale a cui prendono parte i ragazzi pescati a sorte dai distretti di Panem. I film hanno anche lanciato la carriera della bella Jennifer Lawrence, diventata poi una delle migliori attrici sulla piazza.

Battle Royale (edizione limitata su Amazon)

Rimanendo sul cinema asiatico, ma sul fronte nipponico, è sicuramente Battle Royale il film più iconico del genere. Quest’opera, tratta a sua volta da un apprezzatissimo manga omonimo, è tra le più controverse e censurate di tutti gli anni 2000, ma è anche uno dei film dell’est più adorati in occidente. In Battle Royale non ci sono giochi come in Squid Game, ma solo una battaglia mortale tra compagni di classe che combattono per rimanere la vita in un macabro show organizzato dal governo.

31, Rob Zombie

31 (Chili)

Oltre che un apprezzatissimo regista, Rob Zombie è sicuramente uno dei registi horror più ispirati degli ultimi vent’anni. In questa sua opera decide di abbandonare l’horror puro, per dedicarsi ad un thriller sanguinario incentrato su un gioco mortale estremamente splatter. I protagonisti sono chiamati a sfidare dei pazzi vestiti da clown che a turno proveranno a torturarli e massacrarli a colpi di spranghe, motoseghe e lame affilate. Forse non il film più bello di Zombie, ma sicuramente una pellicola che apprezzerete se avete amato Squid Game. Potete trovare la recensione completa qui.