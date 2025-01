Star Wars: Ryan Gosling sarà il protagonista del film di Shawn Levy?

Arrivano finalmente notizie sorprendenti per i fan di Star Wars, in attesa di rivedere sul grande schermo la saga intergalattica di George Lucas. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Ryan Gosling è in trattative per un ruolo nel film di Star Wars che sarà diretto da Shawn Levy (Deadpool & Wolverine).

Non ci sono ancora dettagli sulla trama del progetto, in cantiere ormai dal 2022, a cui Levy sta lavorando col suo storico co-sceneggiatore Jonathan Tropper (The Adam Project, This Is Where I Leave You). Non è chiaro né in quale epoca dell'universo di Star Wars sarà ambientato, né se sarà incentrato su Jedi e Sith. L'unica certezza, per il momento, è che non dovrebbe essere connesso alla saga degli Skywalker. Secondo The Hollywood Reporter, il film di Lewy sarà infatti uno stand-alone.

La svolta improvvisa nella trattativa con Gosling ha dato nuova linfa al progetto, che altrimenti avrebbe rischiato di fare la fine di molti altri prodotti Star Wars annunciati e poi accantonati. Se l'accordo sarà perfezionato, questo diventerà il prossimo film diretto da Shawn Levy e il prossimo film del franchise ad entrare in produzione, con le riprese che potrebbero iniziare già nel corso dell'autunno.

Star Wars: gli altri film in lavorazione

L'approdo di un attore affermato come Ryan Gosling, amatissimo dai fan e nominato agli Oscar per ruoli in film come La La Land e Barbie, rappresenta una novità per il franchise di Star Wars. A parte qualche rarissima eccezione, i film della saga hanno sempre puntato su attori emergenti. Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher agli inizi; Daisy Ridley e Adam Driver nella trilogia sequel e così via. Il nome di Gosling attirerà sicuramente nuovi curiosi in sala, infondendo anche fiducia nel progetto, vista la sua grande cura nel selezionare i film al quale prendere parte (per quanto di recente si sia dedicato quasi esclusivamente al cinema d'intrattenimento).

Il film di Shawn Levy non è però l'unico film del franchise in cantiere. Sono da poco terminate le riprese di The Mandalorian and Grogu, il film che porterà sul grande schermo i protagonisti delle serie di Disney Plus, in uscita al cinema il 22 maggio 2026.

L'altro attesissimo progetto stand-alone è quello di James Mangold. Il regista di Le Mans '66 - La grande sfida e Logan, ora nelle sale con A Complete Unknown (qui la recensione), dirigerà un film sull'Alba dei Jedi (Dawn of the Jedi).