Street fighter 6: annunciata l’arcade version

Indice dei contenuti Street Fighter 6: tante indiscrezioni

In occasione del debutto di Street Fighter 6, Capcom annuncia il ritorno alle origini della saga. Il titolo, infatti, non uscirà solo su console e PC, ma riceverà anche una Arcade Version. Non conosciamo ancora bene i dettagli sul lancio di questa versione ma sappiamo che arriverà nel 2023.

Stando alle dichiarazioni riportate sul press release giapponese, la versione Arcade verrà distribuita da Taito, sussidiaria di Square Enix.

Street Fighter 6: tante indiscrezioni

La serie di Street Fighter nasce proprio nel mondo degli arcade, nel lontano 1987, presentando solo Ryu e Ken quali personaggi giocabili. Il roaster si è poi andato ad evolvere, cavalcando l’onda di successo della serie. Tra i successi più grandi è il caso di ricordare Street Fighter II nel 1991 o Street Fighter II: Champion Edition l’anno seguente.

Tante sono le indiscrezioni e le speculazioni in materia. La versione arcade potrebbe, come si presume, debuttare solo nel territorio del Sol Levante, dove il mondo degli Arcade vive e prolifera come da tradizione, oppure potrebbe sbarcare a seguito anche nel mondo occidentale.

I personaggi annunciati fino a questo momento per la versione arcade di Street Fighter 6 sono Ryu, Chun-Li, Ken, E. Honda, Blanka, Dhalsim, Guile, Juri, Jake, Kimberly, Jamie, Dee Jay, Manon, Marisa e JP, tra i quali possiamo scorgere volti nuovi per la serie. In attesa dell’uscita del sesto capitolo della serie, aspettiamo speranzosi di ottenere nuove informazioni e di assistere al ritorno di volti ben noti che hanno reso memorabile questo franchise.