Alhaitam: svelato il nuovo personaggio di genshin impact

Il nuovo leak rivela più dettagli sul personaggio di Alhaitam, il cui arrivo è previsto nell’aggiornamento 3.4.



Alhaitam è un personaggio già famoso e atteso dai fan di Genshin Impact; è infatti già apparso più volte nell’arco narrativo di Sumeru, presentandosi come un personaggio misterioso che lavora per la Sumeru Academia, responsabile della documentazione delle loro scoperte e della stesura delle ordinanze. Sarà il quinto personaggio ad usare l’elemento Dendro all’interno del gioco.

Un nuovo post rivela l’intera descrizione del personaggio, secondo il leak toccando il pulsante della sua abilità Alhaitam potrà scattare in avanti infliggendo danni Dendro ai nemici vicini, formerà uno specchio di luce, tenendo premuto il tasto si potrà regolare la direzione dello scatto. Sembra che le sue abilità ruotino attorno a questi specchi di luce, averne almeno uno sul campo convertirà gli attacchi normali, caricati e in tuffo in danni Dendro. Gli specchi attaccheranno i nemici che Alhaitam sta combattendo durante l’utilizzo, va però notato che solo tre specchi possono coesistere sul campo.

La presenza di questi specchi aumenterà il danno dell’esplosione elementale di Alhaitam, tutto questo potrebbe confermare le voci precedenti secondo cui Alhaitam potrebbe essere un nuovo personaggio di Genshin Impact DPS. Infatti l’unico personaggio Dendro DPS al momento è Tighnari, arrivato nell’aggiornamento 3.0.

Alhaitam non sarà però l’unico nuovo personaggio giocabile nall’aggiornamento 3.4, in quanto arriverà anche un nuovo personaggio quattro stelle di nome Yaoyao, con la possibilità che entrambi arriveranno nello stesso banner, così da cercare di ottenerli entrambi. Ad oggi non ci sono ancora informazioni precise sulla data di rilascio del personaggio, ma vedendo gli ultimi aggiornamenti di Hoyoverse, si troverà probabilmente nel primo banner della versione 3.4. Di sicuro i fan non vedono l’ora di ottenerlo, avendo già molto successo tra i social!

Ad oggi Genshin Impact è disponibile su mobile, PC, Ps4 e Ps5, una versione per Switch è in sviluppo.